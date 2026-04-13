快訊

美股早盤／川普封鎖荷莫茲海峽油價飆...道瓊跌逾300點 英特爾逆勢揚

伊朗港口封鎖令倒數計時 台指期夜盤上半場以靜制動

見一面超難！梁朝偉現身信義區引暴動 來台首夜加班「體力驚人」

聽新聞
0:00 / 0:00

觀戰林志傑引退賽勾起回憶 童子瑋：野獸生涯就是我的青春日記

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋今天表示，昨到台北小巨蛋觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽，感觸很深。「林志傑」這三個字可說是他的青春日記，他將參選中華民國籃球協會理事長，未來推動職業聯盟整併，期待讓台灣籃球再次站上亞洲舞台。

2026九合一選舉

基隆市議長童子瑋參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑。童目前擔任2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽中華男籃領隊，先前曾表示在中華民國籃球協會理事長謝典林與多名副理事長鼓勵下，若籃球圈認為他是合適人選，當然義不容辭承擔，為籃球圈服務。

童子瑋在看過林志傑引退賽後說，最開始聽到林志傑的名字，是他在文化大學打球的時候，得知林以街頭、彪悍的球風聞名，後來才知道林志傑並不是傳統體系科班培養的球員，而是在基隆的籃球聖地「市立體育場」當球王，是在地的基隆之光。

童子瑋說，SBL時期最喜歡的球隊就是林志傑的台啤，在他大學那幾年，經常排隊買票、進場看球，當時是台灣籃球的黃金年代，像是陳信安、田壘、曾文鼎等，都是年輕人的每日話題。後來長大後有機會認識林志傑本人，才發現他在場下是滿內向又很害羞的人。

童子瑋提到，2013年亞錦賽台灣面對中國隊，從落後17分到最後逆轉，那天林志傑帶傷上陣打出封神之戰，是一個世代的記憶，是很多人重新喜歡台灣籃球的原因。昨天受邀看引退賽，讓他想到許多看球的記憶，尤其是前台啤總教練閻家驊那句「球給志傑」，是信任跟勇氣的口號，很感謝林志傑給了台灣籃球一個美好的時代。

童子瑋引用林志傑的話，指在林志傑的球員生涯中，沒能看到職業聯盟真正整合很可惜。這幾年因為分屬不同聯盟，沒有看到林書豪跟林志傑對戰，是許多球迷心中的遺憾。未來若擔任籃協的理事長，會盡力推動職業聯盟整併，讓國家更有競爭力，期待有朝一日讓台灣的籃球再一次站上亞洲舞台。

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／取自童子瑋臉書
中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／取自童子瑋臉書

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／取自童子瑋臉書
中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／取自童子瑋臉書

童子瑋 基隆 林志傑 謝國樑 謝典林 籃球

延伸閱讀

PLG／林志傑選手退役仍留富邦 勇士新身份曝光

PLG／林志傑拿8分再現野獸怒吼 勇士逆轉勝引退賽收完美句點

PLG／「看林志傑打球長大」林哲瑄曝彼此剛加IG好友

PLG ／富邦勇士迎戰璞園領航猿 林志傑引退賽首日向球迷鞠躬道謝

相關新聞

分別遭檢舉爭議言論 國民黨考紀會處分蕭敬嚴停權1年、賴苡任申誡

國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人蕭敬嚴因爭議言論遭檢舉，並由國民黨地方黨部再到中央黨部依序處理。國民黨考紀會稍早說明，賴苡任言行具可責性，依規定申誡處分；蕭敬嚴違紀言論事實明確，依規定同意新北黨部對蕭敬嚴停權一年的處分。

國民黨宜蘭縣黨部火速通過徵召議長等4強將+1 團結迎戰2026選舉

國民黨宜蘭縣黨部上周辦理2026年選舉提名登記作業截止，包括議長張勝德及市長陳美玲等4人未登記，這幾位都是戰將級大咖或艱困選區參選人，未登記參選消息傳出後，引發熱議。黨部今天下午召開提名小組會議，火速通過徵召4人，另外議會黨團書記長林義剛也採徵召參選議員，展現團結一致、迎戰2026的決心。

彰化福興鄉長參選人黃厚綿傳退選 今證實腦出血治療中

彰化縣福興鄉長選情出現重大變數。原獲民進黨提名參選下屆鄉長的鄉民代表黃厚綿，於今日在社群平台發布聲明，證實因腦出血健康因素，在醫師評估與考量責任下，決定退出本次鄉長選舉，為地方政壇投下震撼彈。

觀戰林志傑引退賽勾起回憶 童子瑋：野獸生涯就是我的青春日記

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋今天表示，昨到台北小巨蛋觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽，感觸很深。「林志傑」這三個字可說是他的青春日記，他將參選中華民國籃球協會理事長，未來推動職業聯盟整併，期待讓台灣籃球再次站上亞洲舞台。

蕭敬嚴遭停權1年 國民黨新北黨部：仍可申訴還具參選資格

國民黨新北市議員參選人蕭敬嚴因爭議言論遭檢舉，黨中央認為蕭敬嚴違紀言論事實明確，依規定同意新北黨部對蕭敬嚴停權一年的處分。國民黨新北市黨部主委黃志雄今天指出，蕭敬嚴有申訴權利，目前仍具有參選人資格，民調會持續進行，待最後申訴結果而定。

申誡不影響參選資格 賴苡任：「感謝黨中央還公道」

國民黨台北市議員擬參選人賴苡任因爭議言論遭檢舉，黨中央考紀會今邀賴到場說明，最終認定賴言行具可責性，依規定申誡處分。賴表示，感謝黨中央還給他公道，過去紛擾已翻頁，接下來將全力拚選舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。