觀戰林志傑引退賽勾起回憶 童子瑋：野獸生涯就是我的青春日記

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋今天表示，昨到台北小巨蛋觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽，感觸很深。「林志傑」這三個字可說是他的青春日記，他將參選中華民國籃球協會理事長，未來推動職業聯盟整併，期待讓台灣籃球再次站上亞洲舞台。

基隆市議長童子瑋參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑。童目前擔任2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽中華男籃領隊，先前曾表示在中華民國籃球協會理事長謝典林與多名副理事長鼓勵下，若籃球圈認為他是合適人選，當然義不容辭承擔，為籃球圈服務。

童子瑋在看過林志傑引退賽後說，最開始聽到林志傑的名字，是他在文化大學打球的時候，得知林以街頭、彪悍的球風聞名，後來才知道林志傑並不是傳統體系科班培養的球員，而是在基隆的籃球聖地「市立體育場」當球王，是在地的基隆之光。

童子瑋說，SBL時期最喜歡的球隊就是林志傑的台啤，在他大學那幾年，經常排隊買票、進場看球，當時是台灣籃球的黃金年代，像是陳信安、田壘、曾文鼎等，都是年輕人的每日話題。後來長大後有機會認識林志傑本人，才發現他在場下是滿內向又很害羞的人。

童子瑋提到，2013年亞錦賽台灣面對中國隊，從落後17分到最後逆轉，那天林志傑帶傷上陣打出封神之戰，是一個世代的記憶，是很多人重新喜歡台灣籃球的原因。昨天受邀看引退賽，讓他想到許多看球的記憶，尤其是前台啤總教練閻家驊那句「球給志傑」，是信任跟勇氣的口號，很感謝林志傑給了台灣籃球一個美好的時代。

童子瑋引用林志傑的話，指在林志傑的球員生涯中，沒能看到職業聯盟真正整合很可惜。這幾年因為分屬不同聯盟，沒有看到林書豪跟林志傑對戰，是許多球迷心中的遺憾。未來若擔任籃協的理事長，會盡力推動職業聯盟整併，讓國家更有競爭力，期待有朝一日讓台灣的籃球再一次站上亞洲舞台。

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／取自童子瑋臉書

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

中華男籃領隊、基隆市長參選人童子瑋昨晚受邀到台北小巨蛋，觀看台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑引退賽。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供