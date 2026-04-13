申誡不影響參選資格 賴苡任：「感謝黨中央還公道」

國民黨台北市議員擬參選人賴苡任因爭議言論遭檢舉，黨中央考紀會今邀賴到場說明，最終認定賴言行具可責性，依規定申誡處分。賴表示，感謝黨中央還給他公道，過去紛擾已翻頁，接下來將全力拚選舉。

賴苡任表示，申誡在黨內懲處中已是最輕處分，也算是為這齣全國受矚目黨籍案畫上最好的結果，更證明中國國民黨是一個有完善制度的政黨，無論選舉方式如何黨中央最終都會還他公道。

賴苡任說，接下來自己就全力拚通過初選，然後年底拚大選，紛紛擾擾都已過去，對於曾經質疑、批評他的人也不會有任何攻擊，更不需要爭辯，將全心投入選戰，也希望接下來能有一場乾淨的選舉。