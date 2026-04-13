藍黨紀出手停權1年 蕭敬嚴：已採法律手段護黨權、停止初選就提告

國民黨考紀會指爭取黨內提名參選新北市議員的蕭敬嚴，違紀言論事實明確，依規定同意新北黨部對蕭停權1年處分。蕭敬嚴今晚表示，「不能讓網軍和考紀成為黨內初選奧步首例」，已採取法律手段守護黨權。

蕭敬嚴表示，所謂「檢舉違反黨紀」，自始至終就是有心人士，因應黨內初選操作的抹黑奧步，手法是先透過匿名側翼網軍，惡意剪輯政論影片，用移花接木或影射暗示方式造謠攻擊，再用網路霸凌，以網軍帳號機器人洗版，製造寒蟬效應，最後再透過新聞媒體，一條龍式鋪天蓋地的報導，誤導相關人提出檢舉。

蕭敬嚴強調，針對所有影片內容的說明，都在地方黨部向紀律委員會完整報告，不瞭解為何還會做出停權1年的裁定，也不能接受黨中央考紀會未經詳查匆促核備。

「不能讓網軍和考紀成為黨內初選奧步首例。」蕭敬嚴指出，今天是他爭取參選的新北市第11選區（汐止、萬里、金山）初選電話民調第1天，自己依規定領表、登記、繳交作業費，並通過黨部的資格審查，議員初選資格仍然有效，一定會對這次考紀結果提出申訴，請支持者一定要在家顧電話，不要受到網路謠言的影響。

蕭敬嚴說，自己通過初選後，一定會積極爭取申訴成功，並代表國民黨參選汐金萬選區議員。若地方黨部無故停止初選，將訴諸司法，守護黨員應有權利。