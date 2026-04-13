分別遭檢舉爭議言論 國民黨考紀會處分蕭敬嚴停權1年、賴苡任申誡

國民黨宜蘭縣黨部上周辦理2026年選舉提名登記作業截止，包括議長張勝德及市長陳美玲等4人未登記，這幾位都是戰將級大咖或艱困選區參選人，未登記參選消息傳出後，引發熱議。黨部今天下午召開提名小組會議，火速通過徵召4人，另外議會黨團書記長林義剛也採徵召參選議員，展現團結一致、迎戰2026的決心。

2026-04-13 18:15