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分別遭檢舉爭議言論 國民黨考紀會處分蕭敬嚴停權1年、賴苡任申誡
國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人蕭敬嚴因爭議言論遭檢舉，並由國民黨地方黨部再到中央黨部依序處理。國民黨考紀會稍早說明，賴苡任言行具可責性，依規定申誡處分；蕭敬嚴違紀言論事實明確，依規定同意新北黨部對蕭敬嚴停權一年的處分。
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國民黨台北市、新北市等縣市正進行議員提名作業，其中蕭敬嚴因過去多次砲打黨內的爭議言論，引發爭議，新北市黨部做出停權1年的決定，並將結果送往國民黨中央；賴苡任也遭國民黨人士檢舉，於大罷免期間出賣同黨同志，市黨部考紀會也將該案送國民黨中央處分。
國民黨中央稍早發出新聞稿，國民黨中央考核紀律委員會召開該會與台北市紀律委員會聯席會議，以及第28屆第2次臨時委員會議，分別針對賴苡任與蕭敬嚴兩位黨員被檢舉案審議。
國民黨考紀會說明，賴苡任言行具可責性，綜合其所涉情節，聯席會議決定依黨員違反黨紀處分規程第30條第1項第1款之規定，申誡處分。蕭敬嚴由於違紀言論事實明確，臨時委員會議依黨員違反黨紀處分規程第30條第1項第2款之規定，同意核備新北市紀律委員會對蕭敬嚴處以停權一年之處分。
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