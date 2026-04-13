彰化福興鄉長參選人黃厚綿傳退選 今證實腦出血治療中

彰化縣福興鄉長選情出現重大變數。原獲民進黨提名參選下屆鄉長的鄉民代表黃厚綿，於今日在社群平台發布聲明，證實因腦出血健康因素，在醫師評估與考量責任下，決定退出本次鄉長選舉，為地方政壇投下震撼彈。

黃厚綿在發文中坦言，「這個決定真的不容易」。他表示，近期身體不適就醫後，醫師確認曾有腦部出血情形，儘管目前狀況已趨於穩定，但仍需長時間的治療、休養與密切觀察。他強調，身體是承擔重任的基本條件，若因狀態不穩而勉強硬撐，是對鄉親的不負責任，因此決定先顧好身體。

黃厚綿也提到，他的鄉民代表任期將至今年12月底，在體力允許的情況下，仍會持續做好代表的工作，服務鄉親不會中斷。

針對此突發狀況，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，目前尚未收到黃厚綿本人的口頭或書面退選報告，對於後續是否重啟徵召或遞補人選，暫無法給予評論。

福興鄉現任鄉長蔣煙燈兩屆任期屆滿，預計轉戰縣議員。原先民進黨內部經過民調初選，由黃厚綿勝出，競爭對手、鄉公所祕書陳巧芬當時也展現風度表示支持。如今黃厚綿宣布退選，綠營是否會由陳巧芬接棒，或是另覓人選，將是後續關注焦點。

國民黨陣營方面，包括前鄉長陳文福、縣議員黃俊源均表達參選意願。國民黨表示，若兩位參選人均堅持立場，將先啟動內部協調，必要時再透過初選決定人選。