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國民黨宜蘭縣黨部火速通過徵召議長等4強將+1 團結迎戰2026選舉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部今天下午召開提名小組會議，火速通過徵召縣議會議長張勝德及市長陳美玲等4人參選，並增列徵召縣議會黨團書記長林義剛參選五結鄉縣議員，展現團結一致，迎戰2026的決心。本報資料照
國民黨宜蘭縣黨部今天下午召開提名小組會議，火速通過徵召縣議會議長張勝德及市長陳美玲等4人參選，並增列徵召縣議會黨團書記長林義剛參選五結鄉縣議員，展現團結一致，迎戰2026的決心。本報資料照

國民黨宜蘭縣黨部上周辦理2026年選舉提名登記作業截止，包括議長張勝德及市長陳美玲等4人未登記，這幾位都是戰將級大咖或艱困選區參選人，未登記參選消息傳出後，引發熱議。黨部今天下午召開提名小組會議，火速通過徵召4人，另外議會黨團書記長林義剛也採徵召參選議員，展現團結一致、迎戰2026的決心。

2026九合一選舉

國民黨提名小組下午開會討論後，隨即公布結果，經提名小組一致通過，縣黨部正式徵召：宜蘭縣議會議長張勝德，徵召參選議員；宜蘭市長陳美玲，徵召參選宜蘭市長；頭城鎮長蔡文益，徵召參選頭城鎮長；員山鄉長參選人黃雯如，徵召參選員山鄉長，代表國民黨參與2026年地方公職選舉。

除了4位人選都是國民黨在宜蘭重要且具代表性的戰力，會中也提議通過徵召縣議會黨團書記長林義剛。

縣黨部表示，提名作業係依黨內制度，由提名小組綜合評估各選區特性、參選人條件、施政表現及基層支持度後審慎決議，除了完成登記者依程序辦理提名外，針對具備高度競爭力、深獲地方肯定或屬關鍵選區的人選，採取徵召方式，確保整體選戰布局最有利。

縣黨部指出，議長張勝德長期深耕基層，具備豐富議政經驗與高度民意基礎；宜蘭市長陳美玲任內施政穩健、政績有目共睹，深獲市民肯定；頭城鎮長蔡文益積極推動地方建設與觀光發展，展現亮眼成果；縣議員黃雯如則勇於承擔，願意投入艱困選區，展現為黨服務、為地方打拚的決心。

縣黨部強調，徵召制度並非取代登記程序，而是在制度基礎上，因應不同選區條件與選戰需求所採行的機制。面對對手已完成布局，國民黨更需加速整合、凝聚共識，推出最具勝選實力的人選。

縣黨部表示，未來將持續強化與地方溝通協調，凝聚團結力量，2026年選舉不僅是政黨競爭，更是對宜蘭未來方向的重要選擇，呼籲團結一致，支持黨提名與徵召人選，凝聚最大力量，回應鄉親期待。

國民黨 張勝德 宜蘭

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