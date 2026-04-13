台中市長盧秀燕主持動土「滿滿交棒味」 特別叮囑江啟臣這句話

台中市長盧秀燕今主持「東光路計畫道路開闢計畫」的第二、三階段工程動土典禮時，明顯流露出任期將結束的不捨之情，她細數在她擔任6年立委的北屯區的各項建設，並特別向出席的國民黨下屆市長參選人江啟臣說，明年的預算已經編了，「以後北屯要優先喔！」江也笑著點頭回應，還兩度比出大拇指。

盧秀燕今在典禮中細數她為北屯區做的各項建設，例如巨蛋、北屯國民運動中心、北屯區造型新穎的第28公墓新建納骨塔以及蓋了四所學校和打通多條的道路等。

她也提到說，她對江啟臣很好，明年的預算已經編了，明年就把東光路打通，並轉過頭問江「這樣我對你好不好，所以以後北屯要優先喔！」。但她也感嘆，因為少少的錢卻要做這麼多的建設，真的做不完，所以還留了一些尾巴，「希望啟臣任內還要辛苦一下」，但是「明年的錢我會幫你編好，你要請我吃飯喔！」江笑著比出大拇指並點頭回應。

江啟臣說，今天這條路的最後一哩路完成的時候，會請盧市長回來參加。他說，一定會把盧市長交付「沒有完工的一定把它完工」，因為「路若通，子孫才會成功」，跟人體的血路一樣，血路如果通，身體就會健康；路如果通，子孫就會成功，「路如果通，經濟也會衝」。

他說，道路交通是建設之母，也是最重要的。但是他要向大家和盧市長報告，這條路應該是起點，台中市未來還有更多條東光路。我們要向著陽光走，開闢更多這樣的陽光道路。

台中市長盧秀燕特別叮囑江啟臣「以後北屯要優先喔！」江啟臣笑著點頭回應，還兩度比出大拇指。記者黃寅／攝影