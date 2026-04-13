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新北市長民調再拉近「僅差1個百分點」 蘇巧慧、李四川回應了

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新北市長民調再拉近「僅差1個百分點」 蘇巧慧、李四川回應了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。本報資料照片
國民黨新北市長參選人李四川。本報資料照片

2026選戰愈演愈烈，「美麗島電子報」今公布2026新北市長參選人支持度最新民調，若只有國民黨參選人李四川民進黨參選人蘇巧慧對決，李四川支持度35.5%，微幅領先蘇巧慧34.5%，差距愈來愈小，適任度方面蘇巧慧則以43.5%首度超過李四川的41.5%。蘇巧慧表示，參選600多天以來，可看到民調從兩位數差距，到現在在各家民調都互有領先，非常感謝有越來越多不分黨派、不分年齡的民眾支持我們，肯定我們團隊的方向、政見和願景，這給我們非常大的鼓勵。

2026九合一選舉

蘇巧慧也說，進步的新北是彩色的，作為一個首長，要照顧不分黨派色彩的所有市民，新北市需要一位能夠帶領新北邁向新時代的市長，而我會朝這個目標持續努力。

李四川競選辦公室表示，各項民調都會當作參考，李四川是基層工程人員出身，始終秉持前進現場、解決問題的精神，參與推動台北縣、新北市的各項建設，每到各地許多里長更會提及李四川曾協助的建設，這些看得見的實際政績、說到做到的特質，皆是李四川一路以來為市民打拚的人生縮影。

李四川競選辦公室指出，新北市處在蓬勃發展的關鍵點，要有實務經驗、優異執行力的首長，才能讓市政建設真正的一棒接一棒，李四川會持續深入基層，聆聽民眾聲音，用看得見的實際政績、使命必達的執行力，提出市民需要的政見，帶動新北市的未來發展，結合更多人的力量，全力為新北市打拚。

民進黨新北市參選人蘇巧慧。本報資料照片
民進黨新北市參選人蘇巧慧。本報資料照片

李四川 蘇巧慧 新北 民進黨 國民黨

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