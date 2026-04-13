國民黨汐萬金議員提名今起民調 蕭敬嚴：爭取中間選民

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起3天舉辦初選民調。爭取提名的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，感受到鄉親厭惡「黨內互打」，在非同溫層媒體展現論述能力，才是擴大支持度的正確策略，勉勵他繼續堅持對的價值與信念。

新北市汐萬金市議員選區，2022年選區的市議員是廖先翔、白珮茹、張錦豪和周雅玲。前兩人是國民黨籍，後兩名是民進黨籍，多年來維持藍2綠2的局面。廖先翔2024年參選立委成功，轉戰立法院問政，今年市議員選舉，國民黨除提名現任議員白珮茹，將再提名1名新人。

目前有3人爭取國民黨提名參選新北市議員，分別為蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、汐止區橋東里長陶威中。國民黨今起到15日的晚上6時至10時，舉辦黨內初選電話民調，3人都號召支持者全力相挺。

蕭敬嚴表示，這段時間他徒步持續深入汐金萬市場及重要路口，向鄉親說明理念與願景，也會出席出遊送車、節日餐敘、里民聚會等活動，爭取支持。兩年前他為廖先翔助選，今年獲廖相挺參取市議員，很多鄉親表態支持，因為他們相信「委員推薦的人」。

蕭敬嚴說，選舉過程我一直堅持正派選舉，參與政治本就應是為了良善發展而努力。遇到難題甚至是惡質選風，他仍舊微笑以對，因為他相信自己堅持的價值是對的。走訪過程中，有許多選民肯定他在非同溫層媒體展現的溫和與論述能力，要他繼續堅持對的價值與信念，並會全力支持他。

身為道地汐止人，蕭敬嚴認為鄉親要的是交通順暢、生活安定，而不是政客的表演與口水。所以他參選不用干擾安寧的廣播車、不搞浮誇的車隊掃街、不辦勞民傷財的造勢，選擇用徒步揹氣球、騎腳踏車、站路口拜票的方式向選民宣傳。

面對匿名網軍和粉專以霸凌方式刻意煽動仇恨，蕭敬嚴指出，這類選戰奧步難以影響基層民眾，在走訪社區過程中，多數人都鼓勵他以理性問政、務實服務，對抗惡意抹黑。支持蕭敬嚴，就是支持正面選舉，就是支持優質選風。

蕭敬嚴說，自己在汐止成長，過去又有廖先翔服務團隊的經驗，讓他更了解基層需求與政策推動的關鍵。未來若有機會進入議會，將與廖先翔攜手緊密合作，持續扮演中央與地方之間的橋梁，回應民意、解決問題，成為一位真正貼近民眾、與在地發展無縫接軌的市議員。