快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨汐萬金議員提名今起民調 蕭敬嚴：爭取中間選民

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起3天舉辦初選民調。爭取提名的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，鄉親厭惡「黨內互打」，並勉勵他繼續堅持對的價值與信念。圖／取自蕭敬嚴臉書
新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起3天舉辦初選民調。爭取提名的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，鄉親厭惡「黨內互打」，並勉勵他繼續堅持對的價值與信念。圖／取自蕭敬嚴臉書

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起3天舉辦初選民調。爭取提名的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，感受到鄉親厭惡「黨內互打」，在非同溫層媒體展現論述能力，才是擴大支持度的正確策略，勉勵他繼續堅持對的價值與信念。

2026九合一選舉

新北市汐萬金市議員選區，2022年選區的市議員是廖先翔、白珮茹、張錦豪和周雅玲。前兩人是國民黨籍，後兩名是民進黨籍，多年來維持藍2綠2的局面。廖先翔2024年參選立委成功，轉戰立法院問政，今年市議員選舉，國民黨除提名現任議員白珮茹，將再提名1名新人。

目前有3人爭取國民黨提名參選新北市議員，分別為蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、汐止區橋東里長陶威中。國民黨今起到15日的晚上6時至10時，舉辦黨內初選電話民調，3人都號召支持者全力相挺。

蕭敬嚴表示，這段時間他徒步持續深入汐金萬市場及重要路口，向鄉親說明理念與願景，也會出席出遊送車、節日餐敘、里民聚會等活動，爭取支持。兩年前他為廖先翔助選，今年獲廖相挺參取市議員，很多鄉親表態支持，因為他們相信「委員推薦的人」。

蕭敬嚴說，選舉過程我一直堅持正派選舉，參與政治本就應是為了良善發展而努力。遇到難題甚至是惡質選風，他仍舊微笑以對，因為他相信自己堅持的價值是對的。走訪過程中，有許多選民肯定他在非同溫層媒體展現的溫和與論述能力，要他繼續堅持對的價值與信念，並會全力支持他。

身為道地汐止人，蕭敬嚴認為鄉親要的是交通順暢、生活安定，而不是政客的表演與口水。所以他參選不用干擾安寧的廣播車、不搞浮誇的車隊掃街、不辦勞民傷財的造勢，選擇用徒步揹氣球、騎腳踏車、站路口拜票的方式向選民宣傳。

面對匿名網軍和粉專以霸凌方式刻意煽動仇恨，蕭敬嚴指出，這類選戰奧步難以影響基層民眾，在走訪社區過程中，多數人都鼓勵他以理性問政、務實服務，對抗惡意抹黑。支持蕭敬嚴，就是支持正面選舉，就是支持優質選風。

蕭敬嚴說，自己在汐止成長，過去又有廖先翔服務團隊的經驗，讓他更了解基層需求與政策推動的關鍵。未來若有機會進入議會，將與廖先翔攜手緊密合作，持續扮演中央與地方之間的橋梁，回應民意、解決問題，成為一位真正貼近民眾、與在地發展無縫接軌的市議員。

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起3天舉辦初選民調。爭取提名的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，鄉親厭惡「黨內互打」，並勉勵他繼續堅持對的價值與信念。圖／取自蕭敬嚴臉書
新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起3天舉辦初選民調。爭取提名的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，鄉親厭惡「黨內互打」，並勉勵他繼續堅持對的價值與信念。圖／取自蕭敬嚴臉書

立法院 金山 張錦豪 國民黨 新北市選舉

延伸閱讀

彰縣藍亂…謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章連署喊在地徵召

竹市綠營議員初選落馬 彰市長藍營人選陷僵局

藍營北市議員初選 中山大同中正萬華新人對決成看點

議員交棒 台中選情緊繃 二代接班生變

相關新聞

台南副議長林志展參選市黨部主委 挑戰郭國文引關注

民進黨台南市議會副議長林志展今天由議長邱莉莉、7名黨籍議員陪同，前往市黨部登記參選下屆市黨部主委，引發地方關注。林志展提出4大政見，宣示綠營要在年底九合一選舉、2028總統大選贏得全面勝利。

國民黨汐萬金議員提名今起民調 蕭敬嚴：爭取中間選民

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起3天舉辦初選民調。爭取提名的國民黨前發言人蕭敬嚴表示，感受到鄉親厭惡「黨內互打」，在非同溫層媒體展現論述能力，才是擴大支持度的正確策略，勉勵他繼續堅持對的價值與信念。

國民黨汐萬金議員提名今起民調 何元楷：願傾聽、用行動服務地方

台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員。國民黨今起至15日舉辦初選民調，何說，連日投入基層拜訪與街頭互動，用最踏實的方式走遍汐金萬，希望讓更多鄉親認識自己，了解自己的理念。

藍汐萬金議員提名今起民調3人爭取 陶威中自信知道「點」在哪裡

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起至15日舉辦初選民調。參選的汐止區橋東里長陶威中說，他的年齡是比另兩人大一點，但他有地方服務的經驗，比較了解解決問題的「點」在哪裡，更能勝任市議員職務。

黃世杰參選桃園市長辭呈今生效 本周三民進黨提名？他這樣回...

民進黨決定徵召法務部政務次長黃世杰參選年底桃園市長選舉，黃日前遞辭呈，今生效。法務部人員對黃的行事風格讚譽多，認為他主事沒有官架子，會協助同仁爭取福利，是專業首長。

財神總統重返嘉義市 2026市長選戰主打反霸凌為嘉義人爭人格

曾多次投入嘉義縣市長及立委選舉的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統將投入2026嘉義市長選舉，選定4月16日上午10時在嘉義市政府門口正式對外宣布。黃宏成表示，此次參選是為「反霸凌，討公道」，針對醫者翁壽良在所謂藍白民調過程中受盡羞辱，他決定化身正義使者，用選票反映真正的民調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。