台南副議長林志展參選市黨部主委 挑戰郭國文引關注

民進黨台南市議會副議長林志展今天由議長邱莉莉、7名黨籍議員陪同，前往市黨部登記參選下屆市黨部主委，引發地方關注。林志展提出4大政見，宣示綠營要在年底九合一選舉、2028總統大選贏得全面勝利。

郭國文表示，黨內同仁都有登記參選的權利，自己也都表示尊重，不過在他擔任主委任內，成績大家有目共睹。

林志展登記後公佈「推動青年參與」、「穩定後盾系統」、「設立政策轉譯機制」、「整合在地戰力」等參選4大主張。他說，推動青年參與計畫讓年輕黨員不只是入黨，而是能實際參與服務、政策討論、地方經營。

林志展說，這不是只招募，是招募的青年能「直接上場」，目標不在人數，是在培養能戰、能講、能服務的人才

黨部要讓民意代表有「穩定後盾系統」，他認為「黨部不只是協調者，而是可以分擔壓力、提供資源的後勤平台」，要建立黨部支援機制，整合陳情、政策資料、地方需求，協助議員與里長更有效率服務選民。

「設立政策轉譯機制」是要將中央政策變成「市民聽得懂的語言」，整理成簡單版本，透過地方說明會、社群、圖卡傳達給市民，不只是宣傳，而是讓政策真正被理解、被感受到。

林志展表示，「整合在地戰力」是為了2026、2028台南要大贏，黨部主委必須是「最大公約數」。將建立公平透明溝通機制，整合各方戰力，發揮跨域協調能力，確保下屆市長、議員、總統及立委選舉在台南取得壓倒性勝利。

郭國文則強調，市黨部的變革並積極參與民主活動，相信也讓許多台南人有感，面對2026、2028的選戰，他認為台南市黨部被賦予相當大的期待與責任，並期望未來黨部主委的競選可以回歸到公共層面的討論。

消息傳出有支持者納悶，林志展、郭國文雙方為何無先溝通協商。兩人對此都低調「不便多言」。