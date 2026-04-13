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台南副議長林志展參選市黨部主委 挑戰郭國文引關注

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議會副議長林志展由議長邱莉莉等黨籍議員陪同登記參選市黨部主委，引關注。圖／林志展提供
台南市議會副議長林志展由議長邱莉莉等黨籍議員陪同登記參選市黨部主委，引關注。圖／林志展提供

民進黨台南市議會副議長林志展今天由議長邱莉莉、7名黨籍議員陪同，前往市黨部登記參選下屆市黨部主委，引發地方關注。林志展提出4大政見，宣示綠營要在年底九合一選舉、2028總統大選贏得全面勝利。

2026九合一選舉

郭國文表示，黨內同仁都有登記參選的權利，自己也都表示尊重，不過在他擔任主委任內，成績大家有目共睹。

林志展登記後公佈「推動青年參與」、「穩定後盾系統」、「設立政策轉譯機制」、「整合在地戰力」等參選4大主張。他說，推動青年參與計畫讓年輕黨員不只是入黨，而是能實際參與服務、政策討論、地方經營。

林志展說，這不是只招募，是招募的青年能「直接上場」，目標不在人數，是在培養能戰、能講、能服務的人才

黨部要讓民意代表有「穩定後盾系統」，他認為「黨部不只是協調者，而是可以分擔壓力、提供資源的後勤平台」，要建立黨部支援機制，整合陳情、政策資料、地方需求，協助議員與里長更有效率服務選民。

「設立政策轉譯機制」是要將中央政策變成「市民聽得懂的語言」，整理成簡單版本，透過地方說明會、社群、圖卡傳達給市民，不只是宣傳，而是讓政策真正被理解、被感受到。

林志展表示，「整合在地戰力」是為了2026、2028台南要大贏，黨部主委必須是「最大公約數」。將建立公平透明溝通機制，整合各方戰力，發揮跨域協調能力，確保下屆市長、議員、總統及立委選舉在台南取得壓倒性勝利。

郭國文則強調，市黨部的變革並積極參與民主活動，相信也讓許多台南人有感，面對2026、2028的選戰，他認為台南市黨部被賦予相當大的期待與責任，並期望未來黨部主委的競選可以回歸到公共層面的討論。

消息傳出有支持者納悶，林志展、郭國文雙方為何無先溝通協商。兩人對此都低調「不便多言」。

民進黨 青年 台南

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