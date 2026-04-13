國民黨汐萬金議員提名今起民調 何元楷：願傾聽、用行動服務地方

台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，爭取國民黨提名參選新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員。國民黨今起至15日舉辦初選民調，何說，連日投入基層拜訪與街頭互動，用最踏實的方式走遍汐金萬，希望讓更多鄉親認識自己，了解自己的理念。

新北市汐萬金市議員選區，2022年選區的市議員是廖先翔、白珮茹、張錦豪和周雅玲。前兩人是國民黨籍，後兩名是民進黨籍，多年來維持藍2綠2的局面。

廖先翔2024年參選立委成功，轉戰立法院問政，今年市議員選舉，國民黨除提名現任議員白珮茹，將再提名1名新人。

目前有3人爭取國民黨提名參選新北市議員，分別為何元楷、汐止區橋東里長陶威中和國民黨前發言人蕭敬嚴。國民黨今起到15日的晚上6時至10時，舉辦黨內初選電話民調，3人都號召支持者全力相挺。

何元楷指出，過去幾天密集展開車掃、腳踏車掃街與站街口行程，其中以「腳踏車掃街」的效果最好，不少民眾在路上看到他主動打招呼、比讚，甚至停下來加油鼓勵，讓他深刻感受到基層的溫度與支持。

何元楷提到，每天街口問候行程中，也遇到許多暖心互動，不僅有民眾主動比讚支持，還有人特地送上飲料、水，甚至送來象徵「凍蒜」的蒜頭，讓他非常感動，也是他堅持下去的動力。

何元楷說，直播時曾提到喉嚨狀況不佳，沒想到日前車掃過程中，竟有熱心民眾騎機車追上車隊，親手遞上一堆喉糖，讓他感動萬分，也讓他深刻體會到汐金萬的溫暖。

何元楷指出，這幾周幾乎天天從早忙到晚，行程滿檔，從送車、市場拜票開始，中午參與里民共餐，下午腳踏車掃街與里民活動中心拜票，晚上則是站火車站、站街口、追垃圾車、走街等，希望用時間與行動，一步一腳印累積民眾對他的信任。

面對今起連續3天的初選民調，何元楷尋求鄉親友表達「唯一支持何元楷」，強調自己會持續以年輕的衝勁、務實的態度，為地方打拚。若未來有幸當選議員，會做一個真正願意傾聽，用實際行動服務地方的民意代表。