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藍汐萬金議員提名今起民調3人爭取 陶威中自信知道「點」在哪裡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起至15日舉辦初選民調。參選的汐止區橋東里長陶威中說，他比較了解解決問題的「點」在哪裡，更能勝任市議員職務。圖／取自陶威中臉書
新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起至15日舉辦初選民調。參選的汐止區橋東里長陶威中說，他比較了解解決問題的「點」在哪裡，更能勝任市議員職務。圖／取自陶威中臉書

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）市議員選舉，國民黨今起至15日舉辦初選民調。參選的汐止區橋東里長陶威中說，他的年齡是比另兩人大一點，但他有地方服務的經驗，比較了解解決問題的「點」在哪裡，更能勝任市議員職務。

2026九合一選舉

新北市汐萬金市議員選區，2022年選區的市議員是廖先翔、白珮茹、張錦豪和周雅玲。前兩人是國民黨籍，後兩名是民進黨籍，多年來維持藍2綠2的局面。

廖先翔2024年參選立委成功，轉戰立法院問政，今年市議員選舉，國民黨除提名現任議員白珮茹，將再提名1名新人。

目前有3人爭取國民黨提名參選新北市議員，分別為陶威中和國民黨前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷爭取提名。國民黨今起到15日的晚上6時至10時，舉辦黨內初選電話民調，3人都號召支持者全力相挺。

陶威中說，就年齡來說，他當然「不如」另兩位參選人，他的年齡相對大一點，但是就地方服務的經驗，他絕對是比較有經驗，他對里長的事情，里民的事情，絕對比較了解，對公務機關體系的運作，遇到問題他絕對比較嫻熟，知道「點」在哪裡，A問題要怎麼處理，B問題要怎麼處理，這都需要時間（歷練）。

陶威中今年51歲，蕭敬嚴34歲，何元楷31歲。陶威中認為，以現在的社會結構來說，50歲正好在中間，體力也正好是在顛峰，加上他有經驗，所以他來爭取市議員這個位置很適合

決定參選後，陶威中布局勝選策略。他分析在媒體和社群平台宣傳的部分，他比較不了解，也比較沒有那個習慣。他不太擅長去發新聞稿，還有用臉書行銷，這個當然就是年齡的差異，他不否認另兩人做的是比較好。

只是為了爭取出線，陶威中自信另兩人有做的事，他全部都有做，另兩人沒做的事，他也都做了。帆布廣告、觀天下有線電視廣告，掃市場、掃街，他都有投入來行銷自己。這次初選，只有他有設廣告車穿梭街頭宣傳，另兩人並沒有，汐金萬加起來6萬多戶，他也有投信箱派報爭取支持。

陶威中目前擔任國民黨新北市汐止區黨部主委，他說，身為主委，非常認同也希望更多的人，或年輕人，或優秀的人才來為國民黨服務。未來不管是不是他出線，一定都會力保國民黨提名的兩人都當選，這也是參加黨內初選3人共同的共識和目標。

立法院 金山 民調

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