黃世杰參選桃園市長辭呈今生效 本周三民進黨提名？他這樣回...

民進黨決定徵召法務部政務次長黃世杰參選年底桃園市長選舉，黃日前遞辭呈，今生效。法務部人員對黃的行事風格讚譽多，認為他主事沒有官架子，會協助同仁爭取福利，是專業首長。

關於桃園市政府本月10日傳出有男性職員跳樓的憾事，黃世杰對此沒有評論。他表示，市長應與市府同仁站在一起，市長能將市府同仁照顧好，同仁才會努力去照顧市民。

黃世杰於法務部內任服務近2年，主要督導矯正署、法制司、法律事務司業務，對矯正業務著力深；有矯正署人員表示，黃的身段很柔軟，會幫忙去跟立法院與其他部會溝通，並維護機關立場，與黃共事、開會都沒有壓力。

據了解，民進黨本周三將正式提名黃世杰參選桃園市長挑戰爭取連任的國民黨籍現任市長張善政。

黃世杰表示，桃園市是六都中最年輕的城市，人口平均年齡僅41歲，非常宜居、宜就業；黃說，他住在青埔，但兒子無法抽到公辦托兒所，才把兒子帶到台北市就讀，未來如當選將提升公共服務的品質，並且更有效率地運用政府資源。

黃世杰表示，過去給市民的福利他不會收回，他更希望人民的痛感有所緩解，而不是直接由政府給予市民補助，他也不會「打高空」說房價個降個20萬元。