財神總統重返嘉義市 2026市長選戰主打反霸凌為嘉義人爭人格

曾多次投入嘉義縣市長及立委選舉的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統將投入2026嘉義市長選舉，選定4月16日上午10時在嘉義市政府門口正式對外宣布。黃宏成表示，此次參選是為「反霸凌，討公道」，針對醫者翁壽良在所謂藍白民調過程中受盡羞辱，他決定化身正義使者，用選票反映真正的民調。

黃宏成表示，2026嘉義市長選舉的勝負並非重點，重點在於嘉義人的自尊與人格不容踐踏。他認為翁壽良為民服務的熱忱遭到人為刻意「弄洞」，既然對方不擇手段，嘉義人也不必再講誠信原則，應直接以實力與選票來對話。

為了籌措參選保證金及經費，黃宏成計畫重返「財神廣場」，每天上午7時至8時展開拜票行程。他將延續過去「拜選票也拜鈔票」的實戰經驗，沿街銷售「財神刮鬍刀」與「財神文昌筆」，以草根方式籌募經費，並強調會化悲憤為力量，在距離投票日剩下226天的關鍵時刻勇往直前。

黃宏成過去曾參選2014嘉義縣長、2018及2022嘉義市長，以及多次立委選舉，是嘉義政壇極具個人特色的參選人。他指出，4月9日下午已特別拜會翁壽良表達關心，並選在今天正式表態，要在嘉義市再辦一次由選票決定的「真正民調」。