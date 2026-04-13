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彰縣藍亂…謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章連署喊在地徵召

聯合報／ 記者林敬家李成蔭／連線報導
表態爭取參選彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化工策會總幹事洪榮章（右）與縣府參議柯呈枋（左），昨共同連署請黨中央回歸在地徵召，在三人徵召一人參選。圖／謝衣鳯提供
表態爭取參選彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化工策會總幹事洪榮章（右）與縣府參議柯呈枋（左），昨共同連署請黨中央回歸在地徵召，在三人徵召一人參選。圖／謝衣鳯提供

國民黨彰化縣長人選難產，外傳將提名國民黨考紀會前主委、律師魏平政，先前爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，三人昨連署共同聲明，呼籲黨中央回歸在地徵召原則，只要三人之中徵召一人，都會放下競爭，全力整合輔選。國民黨回應，一切還待彰化縣黨部評估。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文昨返台，洪榮章證實，昨天三人齊聚簽署這分連署書，也已將文件傳給當時人在大陸的鄭麗文主席。洪榮章說，三人都接收到基層的焦慮，魏平政雖優秀，但選舉僅剩七個月，若提名他恐怕還是難以在短時間帶動地方贏得勝選。

謝衣鳯表示，外傳黨中央將徵召魏平政，引起基層不解與反彈，三人才會緊急討論發出團結共同聲明，希望在他們三人之中擇優參加彰化縣長選舉，並且團結穩固基層，希望鄭麗文主席回台能夠了解地方的聲音。

柯呈枋指出，彰化重視基層經營與人情互動，沒有長期耕耘，很難獲得鄉親支持；若魏律師有意參選，歡迎一同加入競爭，不論正式或內參民調，「四人一起比」，用公平機制產生人選，才能真正服眾、促進團結。

謝、柯、洪三人連署內容提到，外界盛傳可能採行「空降」人選，引發地方基層高度關注與不安，也出現明顯反彈聲浪，此一情形恐影響基層組織穩定，並衝擊黨內整體選戰布局與勝選契機。連署書也提到，只要中央完成徵召，其餘同志亦將以大局為重，放下競爭、全力整合。

對於三人聯合聲明一事，魏平政表示，應由黨中央決定，個人沒有特別意見，並強調黨中央如何決定都會全力支持。針對外界質疑「空降」，他指自己律師主要登記地在彰化，同時擔任彰化縣律師公會理事及彰化縣選舉委員會委員，長期參與當地產業與相關事務，對地方事務並不陌生。他強調，若獲黨中央提名，將全力以赴投入選戰。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，黨秘書長李乾龍昨從大陸致電，詢問他意見，他回應「沒有意見」。但蕭也建議黨中央，評估當前局勢與各參選人優勢、提名利弊；至於人選何時明朗，他推估最快將在本周三中常會確定。

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