國民黨台北市松信選區議員初選5搶2 新秀拚人氣

國民黨北市松山、信義選區議員黨內初選五搶二激戰，十九日起連三天電話民調，新人楊智伃昨邀台東縣長饒慶鈴陪掃市場，與黨內競爭者李明璇相遇，兩方人馬交會零互動；李明璇昨也巧遇民眾黨參選人許甫，兩人熱情合照。

許甫昨與新竹市副市長邱臣遠一同到草埔市場掃街，巧合的是，國民黨李明璇、楊智伃也在同市場拜票，李與許甫團隊碰見沒多久，遇上楊智伃團隊，兩人團隊未正面接觸打招呼，一前一後與攤商握手，完全零交集，對比之前與許甫熱情互動，氣氛略顯尷尬。

楊智伃表示，邀請饒慶鈴來助陣，是因今年台東跨年令人印象深刻，希望學習饒縣長為民服務精神，為松山信義選民提供更優質的公共服務。饒表示，楊智伃過去是體育選手出身，民代需要判斷力與決策力，楊都符合，盼能進入議會為民發聲。

李明璇昨沒邀大咖陪同，她說，常聽到逛市場民眾告訴她「看過妳十多次了」，還有人拿著她的文宣品手提袋，讓她相當開心，那是一種被默默記住的感動，當努力被看見、被記得，讓人能繼續走下去。

民眾黨議員參選人許甫昨邀邱臣遠陪掃街，邱表示，他住過南松山，許甫是有多年交情的好友。許說，松信選區是指標性一級戰區，許多優秀人才參選，他用平常心看待競爭過程。