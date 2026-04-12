助攻沈伯洋參選北市長？吳沛憶明登記參選民進黨北市黨部主委

民進黨2年1次的黨職改選將於5月24日登場，4月13日起開始領表登記至17日止，今年出現「新生代」接班氛圍，民進黨立委吳沛憶宣布，明將前往台北市黨部領表登記參選黨部主委，盼有機會投入基層黨務，為2026台北市選戰共同打拚，全力輔選市長、25席議員全壘打。

由於綠營盛傳立委沈伯洋有望角逐2026年台北市長，與沈交情深厚的吳沛憶此時宣布參選黨部主委，不免讓外界聯想此舉是提前布局，具強烈助攻意味。

民進黨黨員代表、縣市黨部主委，每2年改選一次，由於縣市黨部主委握有地資源的分配話語權，2024年的改選被視為2026年縣市長選舉的黨內前哨戰，綠營內部各派勢力競相在初選前占據有利位置，當時有13個縣市出現兩組以上競逐者，競爭激烈。

今年部分地方黨部出現新生代接班態勢，其中，民進黨高雄市黨部現任主委黃文益確定不連任，專心投入年底市議員選戰，傳出高雄市長陳其邁有意力挺立委黃捷接掌黨部藉以整合年底選戰布局，黃捷則說「若有正式決定，會跟大家報告」。

與此同時，民進黨台北市黨部主委張茂楠兩屆任期將屆滿，稍早吳沛憶國會辦公室發出採訪通知，預告吳將於明天上午10點前往台北市黨部領表登記參選。

吳沛憶表示，自己20幾歲入黨至今，一直感謝黨內栽培年輕世代成長，很喜歡黨內夥伴總是相互支持。

吳沛憶說，參選主委，是希望有機會能投入基層黨務，盼為2026台北市選戰共同打拚，全力輔選市長、25席議員全壘打。