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大陸推10惠台措施 藍綠新北市長參選人回應了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市參選人李四川。本報資料照片
國民黨新北市參選人李四川。本報資料照片

中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，台灣是愛好和平、亞洲民主第一的國家，有親切的人民、好吃的美食、美麗的風景，以及多元共榮的文化，我們一向歡迎全世界的民眾來台灣旅遊、享受自由的空氣，兩岸有任何正向的交流，相信國人都會樂見。

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不過蘇巧慧也說，直到最近，中國的軍機與軍艦依然持續侵擾台海周遭，影響周邊國家的安寧。希望對岸對台灣威脅少一點、紛爭少一點，多多正向交流，一起為改善人民生活努力。

李四川競選辦公室則表示，確保和平才能讓台灣遠離戰爭，也是維繫國家安全及台灣民主、自由、繁榮的關鍵。對台灣的民生、經濟、產業有幫助，有助於兩岸和平的措施，我們都正面看待，也希望朝野政黨能一起努力，以確保和平及人民利益為優先。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票。記者葉德正／攝影

兩岸 大陸 蘇巧慧 李四川 鄭習會

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