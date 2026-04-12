綠營北市黨部主委將改選 英系立委吳沛憶明上午領表登記

中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，台灣是愛好和平、亞洲民主第一的國家，有親切的人民、好吃的美食、美麗的風景，以及多元共榮的文化，我們一向歡迎全世界的民眾來台灣旅遊、享受自由的空氣，兩岸有任何正向的交流，相信國人都會樂見。

2026-04-12 19:17