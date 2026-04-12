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綠營北市黨部主委將改選 英系立委吳沛憶明上午領表登記

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨北市黨部主委將改選，明起開放領表登記，現任英系立委吳沛憶表態將角逐，並將於明上午10時赴北市黨部登記。本報資料照片
民進黨北市黨部主委將改選，明起開放領表登記，現任英系立委吳沛憶表態將角逐，並將於明上午10時赴北市黨部登記。本報資料照片

民進黨北市黨部主委將改選，明起開放領表登記，現任英系立委吳沛憶表態將角逐，並將於明上午10時赴北市黨部登記。

2026九合一選舉

民進黨台北市黨部主委改選投票將於5月24日登場，現任主委張茂楠任滿兩屆將交棒，於4月13至17日開放登記領表。

吳沛憶今天發布採通，將於4月13日登記首日前往民北市黨部領表參選，吳表示自己20幾歲入黨至今，一直感謝黨內栽培年輕世代成長，很喜歡黨內夥伴總是相互支持。

吳沛憶說，參選主委，是希望有機會能投入基層黨務，盼為2026台北市選戰共同打拼，全力輔選市長、25席議員全壘打。

民進黨 吳沛憶

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