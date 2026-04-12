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賴清德總統山邊媽祖參香 選舉年綠營5名縣市長參選人陪同
賴清德總統今天第四度到苗栗縣後龍鎮山邊媽祖宮參香祈福，恭送北港朝天宮進香啟程，選舉年全台有民進黨有5縣市長參選人陪同，競選連任的國民黨苗栗縣長鍾東錦未陪同，由副縣長邱俐俐代表。
2026九合一選舉
山邊媽與白沙屯媽祖同轎進香前夕，賴總統今天下午5時先到山邊媽祖宮參香祈福，恭請山邊媽出神龕，民進黨秘書長徐國勇，及綠營台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧、南投縣長參選人温世政、彰化縣長參選人陳素月，及苗栗縣長參選人陳品安，另有邱俐俐、後龍鎮長謝清輝等人陪同，
賴清德說，今天他代表全國人民恭送山邊媽啟程進香，祈求風調雨順、國泰民安，苗栗縣四時無災，八節有慶，所有善良信女閤家平安，大家大賺錢，山邊媽神威更加顯赫，媽祖宮改建成功。
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