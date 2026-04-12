陸宣布對台10項措施 藍屏東縣長參選人蘇清泉：交流總比交惡好

「鄭習會」落幕，中共中央台辦主任宋濤今獲授權宣布10項對台措施。國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉說，希望大家往好的方向看，不要整天喊殺喊打，交流總比交惡好。

蘇清泉說，陸釋出10大措施，對青農、農業、漁業與觀光都有很大善意，希望能恢復以前兩岸的農漁產品交流，賣到好價錢；觀光部分，將開放上海與福建到台灣本島玩，這是很大商機。恆春半島在2014年遊客達到800萬人次，現在剩下200萬人次，只剩下四分之一，許多飯店、民宿與旅館紛紛倒閉，大家苦哈哈。

「希望大家往好的方向看，不要整天喊殺喊打，交流總比交惡好」，蘇清泉說，大家有錢賺比較重要。另外，石斑魚、午仔魚部分，蘇清泉說，主要是大陸的價錢要好，就可以活魚過去，若價錢不好，也沒有什麽意思，也要看大陸的內需經濟要好起來。

對於鄭麗文提到，這將會化成年底選票，蘇清泉說，現在會成立工作小組，好好的來研議方向。