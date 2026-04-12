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力挺子弟兵！李彥秀跨區為藍小雞打氣 出席北投市場意象發布

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立委李彥秀、士林北投區市議員擬參選人林揚庭以及北投中繼市場自治會會長吳萬強，今天出席「北投中繼市場全新意象發布」活動。圖／林揚庭提供
立委李彥秀、士林北投區市議員擬參選人林揚庭以及北投中繼市場自治會會長吳萬強，今天出席「北投中繼市場全新意象發布」活動。圖／林揚庭提供

立委李彥秀、士林北投區市議員擬參選人林揚庭以及北投中繼市場自治會會長吳萬強，今天出席「北投中繼市場全新意象發布」活動，新意象以共好共榮、永續傳承與創新求變為三大核心支柱，盼能讓每個來市場都「五意」、「五厚」。

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李彥秀表示，林揚庭過去曾擔任她辦公室主任，是一位充滿幹勁、有為且了解地方需求年輕人，這段時間在地的服務大家都看得到，非常值得信賴，這次北投市場舉辦活動也大力宣傳，盼初選能過關讓優秀、肯做事的年輕人能順利出線，為士林北投服務。

林揚庭說，市場將秉持尊重每一位攤商、居民與消費者精神，讓市場成為一個充滿互助與互信的生活場域，期盼在土地的庇佑與祖輩的守護下，將誠信與良善的精神在北投永續傳承下去。

北投市場會長吳萬強表示，這次形象相當有意義，五意鼠，將用和藹笑容守護著市場的「煙火氣」，照顧大家的食衣住行，讓每位來到市場的民眾都能採買逛得「五意」（愉快、滿意）。

此外，熱血滿點的小助手五猴爺，則為大家帶來「五厚」（吃、喝、妝、穿、過得好）的生活享受，將市場打造成分享溫暖與正能量的舞台，吳強調代表市場人情味與服務機能的完美結合。

立委李彥秀、士林北投區市議員擬參選人林揚庭以及北投中繼市場自治會會長吳萬強，今天出席「北投中繼市場全新意象發布」活動。圖／林揚庭提供
立委李彥秀、士林北投區市議員擬參選人林揚庭以及北投中繼市場自治會會長吳萬強，今天出席「北投中繼市場全新意象發布」活動。圖／林揚庭提供

李彥秀 北投

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