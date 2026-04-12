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北市松信藍營初選5搶2下周登場 藍營「雙姝」 同場拜票卻0交集

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市松信選區議員藍營初選5搶2，本月19日電話民調，新人楊智伃今找台東縣長饒慶鈴陪掃市場，同時間另一新人李明璇同地點掃街，雙方人馬有交會但未互動。記者洪子凱／攝影
北市松信選區議員藍營初選5搶2，本月19日電話民調，新人楊智伃今找台東縣長饒慶鈴陪掃市場，同時間另一新人李明璇同地點掃街，雙方人馬有交會但未互動。記者洪子凱／攝影

北市松信選區議員藍營初選5搶2，本月19日電話民調，新人楊智伃今找台東縣長饒慶鈴陪掃市場，同時間另一新人李明璇同地點掃街，雙方人馬有交會但未互動，場面尷尬，反而李在遇到民眾黨參選人許甫，雙方還熱情合照，形成對比。

2026九合一選舉

許甫今天與邱臣遠一同到草埔市場掃街，巧合的是，李明璇與楊智伃上午也到該市場掃街，楊更找來台東縣長饒慶鈴幫忙加持，擠人同時在市場拜票請託，李明璇與許甫碰頭雙方也合照相互打氣。

然而，李明璇與許甫團隊碰見沒多久，也遇上楊智伃團隊，不過兩人團隊未正面接觸打招呼，一前一後與攤商握手，完沒有交集，對比前面與許甫熱情，氣氛略顯尷尬。

楊智伃表示，特別邀請饒慶鈴力挺，今年台東跨年活動令人印象深刻，展現縣府在音樂、文化及原住民議題上的認真與努力，希望能夠借鏡其豐富執政經驗與為民服務精神，為松山信義選民提供更優質的公共服務。

楊也強調，該區長期為全國關注焦點，不僅競爭激烈，參選者也都相當優秀，此次初選希望能展現國民黨支持年輕世代、培養戰力的決心，讓有理念、有行動力的年輕人代表市民參與競爭。

饒慶鈴表示，楊智伃過去是體育選手出身，選手在行動前會審慎評估、判斷情勢，再全力以赴，民代所需要的判斷力與決策能力羊都符合盼其能入主市議會為民眾發聲。

民眾黨議員擬參選人許甫今天也找邱臣遠陪同掃街，邱表示，徐甫是他多年好友，自己過去也住在南松山很長時間，特地陪自己好兄弟拜票。許也說，松信選區幾乎是台北市非常有指標性的一級戰區，有非常多優秀的人參選，自己會用平常心看待。

李明璇與許甫及邱臣遠碰頭雙方也合照相互打氣。記者洪子凱／攝影
李明璇與許甫及邱臣遠碰頭雙方也合照相互打氣。記者洪子凱／攝影

許甫今天與邱臣遠一同到草埔市場掃街。記者洪子凱／攝影
許甫今天與邱臣遠一同到草埔市場掃街。記者洪子凱／攝影

北市松信選區議員藍營初選5搶2，本月19日電話民調，新人楊智伃今找台東縣長饒慶鈴陪掃市場，同時間另一新人李明璇同地點掃街，雙方人馬有交會但未互動。記者洪子凱／攝影
北市松信選區議員藍營初選5搶2，本月19日電話民調，新人楊智伃今找台東縣長饒慶鈴陪掃市場，同時間另一新人李明璇同地點掃街，雙方人馬有交會但未互動。記者洪子凱／攝影

北市 台東 民眾黨 饒慶鈴 李明璇 楊智伃

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