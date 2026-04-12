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謝衣鳯等3人連署促在地提名 李乾龍致電…蕭景田回「沒有意見」
國民黨彰化縣長選舉人選外傳將提名前考紀會主委、律師魏平政，先前爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章3人共同聯合連署，呼籲黨中央回歸在地徵召，從3人之中擇優提名。對此國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，黨祕書長李乾龍今早致電詢問他意見，他回應「沒有意見」。
2026九合一選舉
蕭景田表示，黨內多人表態參選是好事，代表對國民黨延續執政有信心。他指出，目前除謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章外，還有魏平政表態參選，對4人皆平等看待，並持續鼓勵魏努力到最後。
蕭景田說，李乾龍今早自大陸致電，提及謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章3人仍有參選意願，並詢問他的看法；他則回覆沒有意見，強調不論提名誰，都會全力輔選。建議待返國後，再就當前局勢與各參選人優勢、提名利弊進一步評估。至於人選何時明朗，蕭景田推估，最快將在本周三中常會確定。
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