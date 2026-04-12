李四川談選戰策略 會與各個年齡層互動 「不只同溫層」

國民黨新北市長參選人李四川今出席緬甸新年浴佛祈福活動，針對外界關注選戰路線是否偏向同溫層、以及陸戰規畫，他表示，未來將依照既定步驟，持續接觸不同族群，包含年輕人、中壯年與高齡者，強調不會侷限於特定支持者。

對於國民黨議員呂家愷建議多舉辦與年輕人座談，李四川表示，先前曾赴坪林與返鄉種植有機茶的年輕人交流，也聽取他們面臨的問題。他指出，若未來當選，將協助解決相關困境；在選戰規畫上，也會持續與各年齡層互動，不會僅停留在既有同溫層。

媒體關心陸戰布局是否包含市場掃街等行程，李四川則回應，距離選舉仍有一段時間，相關規畫會依步驟推進。他並笑稱，平時周末就會陪太太「掃市場」，且曾有攤商認出他，顯示與基層互動的機會不少，未來仍會持續安排相關行程。