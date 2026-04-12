快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

沒有什麼是非你不可 中途而廢或許才是人生最棒的決定

聽新聞
0:00 / 0:00

等嘸人！宜蘭縣議長與3鄉鎮市長參選人未向黨部登記參選 擬採徵召

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部辦理選舉黨內提名登記作業已經截止，卻傳出議長張勝德、宜蘭市長、頭城鎮長及員山鄉長參選人未前往登記，引發各界關注，這4人包括爭取連任的戰將或拚戰難困選區者，具指標性，建議採取直接徵召。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣黨部辦理選舉黨內提名登記作業已經截止，卻傳出議長張勝德、宜蘭市長、頭城鎮長及員山鄉長參選人未前往登記，引發各界關注，這4人包括爭取連任的戰將或拚戰難困選區者，具指標性，建議採取直接徵召。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣黨部辦理2026年選舉黨內提名登記已截止，卻傳出議長張勝德、宜蘭市長、頭城鎮長及員山鄉長參選人未前往登記，引發各界關注，這4人包括爭取連任的戰將或拚戰難困選區者，具指標性，縣黨部預計近日將召開提名小組會議討論徵召。

2026九合一選舉

國民黨在宜蘭縣黨內提名登記作業至4月10日截止，未公布登記結果。但10日當天晚上就盛傳，要參選宜蘭市縣議員的議長張勝德沒有去登記；此外全縣12個鄉鎮市中，包括爭取連任宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益，當初被勸進投入難困選舉區的員山鄉長參選人黃雯如也都沒有登記，引發熱議。

據了解，過去就有現任者優先徵召的慣例。他們認為，黨部在辦理登記之前，未討論說明是否徵召，後來他們就直接收到一份黨部寄來的提名登記公告信函，感覺未被尊重，加上民進黨在這幾個鄉鎮市都採取徵召參選，選戰考量，應予徵召。

縣黨部表示，信函是統一寄送的，可能「溝通上出了問題」，針對爭取連任鄉鎮市長優先徵召，這些都沒問題，難困鄉鎮選區也是，黨部很感謝議長在縣長選戰初選期間的努力，原本希望先辦登記再討論徵召，預計最近會召開提名小組會議討論。

提名小組成員分析，議長張勝德經過縣長選舉黨內初選，君子之爭，同時也是藍營有史以來為了縣長選舉首次初選民調，共同樹立民主典範；至於宜蘭市長陳美玲在任內表現優秀，拚出政績頗受好評，民進黨在宜蘭市長選區一度找不到人，最後徵召民進黨中央發言人韓瑩返鄉，陳美鈴連任之路應該沒有太大困難。

頭城鎮長蔡文益的施政讓人看到亮點，帶動活躍觀光城鄉，民進黨目前鄉鎮市長人選都已出爐，唯有頭城鎮同未宣布徵召對象，蔡文益連任實力被看好；至於國民黨在員山鄉長選區，原本找不到適合人選出戰，黨部勸進縣議員黃雯如參選，由於民進黨對手在員山鄉採用徵召，基於難困選區，希望以徵召模式投入選戰。

民進黨 國民黨 宜蘭 陳美玲 張勝德

延伸閱讀

鄭麗文今返國！謝衣鳯柯呈枋洪榮章連署3擇1徵召彰化縣長參選人

竹市綠營議員初選落馬 彰市長藍營人選陷僵局

布局彰縣 藍：謝衣鳯任副秘書長

布局彰縣 藍：謝衣鳯任副秘書長

相關新聞

鄭麗文今返國！謝衣鳯柯呈枋洪榮章連署3擇1徵召彰化縣長參選人

國民黨彰化縣縣長選舉人選難產，外傳將提名前考紀會主委、律師魏平政，先前爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，3人共同聯合聲明連署，呼籲黨中央回歸在地徵召原則，只要三人之中徵召一人，都會放下競爭，全力整合輔選。

藍白合將有結果 蘇巧慧：不管對手幾位都用一對一規格準備

新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席黃國昌昨說藍白合作預計月底出爐。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票時表示，每個競選團隊都有自己的風格，也尊重對手節奏，民進黨新北隊早已做好準備，「一直以來都是用一對一的方式在備戰」，不會因對手多寡改變策略。

宜蘭縣長選情 吳宗憲挺三明治世代 林國漳推綠色願景

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨提出「挺立三明治世代」政見，將推每月千元育兒消費券、六十五歲免健保費等四大政策，為要撫老育幼的「三明治族」減壓；民進黨參選人林國漳提出「百萬大樹種宜蘭」綠色願景政策，獲環境部長彭啟明力挺。

李四川談選戰策略 會與各個年齡層互動 「不只同溫層」

國民黨新北市長參選人李四川今出席緬甸新年浴佛祈福活動，針對外界關注選戰路線是否偏向同溫層、以及陸戰規畫，他表示，未來將依照既定步驟，持續接觸不同族群，包含年輕人、中壯年與高齡者，強調不會侷限於特定支持者。

等嘸人！宜蘭縣議長與3鄉鎮市長參選人未向黨部登記參選 擬採徵召

國民黨宜蘭縣黨部辦理2026年選舉黨內提名登記已截止，卻傳出議長張勝德、宜蘭市長、頭城鎮長及員山鄉長參選人未前往登記，引發各界關注，這4人包括爭取連任的戰將或拚戰難困選區者，具指標性，縣黨部預計近日將召開提名小組會議討論徵召。

李四川談藍白整合 預告「4月底前一定會有結果」

國民黨新北市長參選人李四川今上午赴中和華新街，出席緬甸新年浴佛祈福活動，面對外界關注藍白整合進度，他表示，近日將與民眾黨主席黃國昌接洽，相關整合方向預計4月底前會有結果，並指黃國昌所提百日解決290項問題，「相關問題我現在都在處理」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。