等嘸人！宜蘭縣議長與3鄉鎮市長參選人未向黨部登記參選 擬採徵召

國民黨宜蘭縣黨部辦理2026年選舉黨內提名登記已截止，卻傳出議長張勝德、宜蘭市長、頭城鎮長及員山鄉長參選人未前往登記，引發各界關注，這4人包括爭取連任的戰將或拚戰難困選區者，具指標性，縣黨部預計近日將召開提名小組會議討論徵召。

國民黨在宜蘭縣黨內提名登記作業至4月10日截止，未公布登記結果。但10日當天晚上就盛傳，要參選宜蘭市縣議員的議長張勝德沒有去登記；此外全縣12個鄉鎮市中，包括爭取連任宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益，當初被勸進投入難困選舉區的員山鄉長參選人黃雯如也都沒有登記，引發熱議。

據了解，過去就有現任者優先徵召的慣例。他們認為，黨部在辦理登記之前，未討論說明是否徵召，後來他們就直接收到一份黨部寄來的提名登記公告信函，感覺未被尊重，加上民進黨在這幾個鄉鎮市都採取徵召參選，選戰考量，應予徵召。

縣黨部表示，信函是統一寄送的，可能「溝通上出了問題」，針對爭取連任鄉鎮市長優先徵召，這些都沒問題，難困鄉鎮選區也是，黨部很感謝議長在縣長選戰初選期間的努力，原本希望先辦登記再討論徵召，預計最近會召開提名小組會議討論。

提名小組成員分析，議長張勝德經過縣長選舉黨內初選，君子之爭，同時也是藍營有史以來為了縣長選舉首次初選民調，共同樹立民主典範；至於宜蘭市長陳美玲在任內表現優秀，拚出政績頗受好評，民進黨在宜蘭市長選區一度找不到人，最後徵召民進黨中央發言人韓瑩返鄉，陳美鈴連任之路應該沒有太大困難。

頭城鎮長蔡文益的施政讓人看到亮點，帶動活躍觀光城鄉，民進黨目前鄉鎮市長人選都已出爐，唯有頭城鎮同未宣布徵召對象，蔡文益連任實力被看好；至於國民黨在員山鄉長選區，原本找不到適合人選出戰，黨部勸進縣議員黃雯如參選，由於民進黨對手在員山鄉採用徵召，基於難困選區，希望以徵召模式投入選戰。