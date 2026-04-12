李四川談藍白整合 預告「4月底前一定會有結果」

國民黨新北市長參選人李四川今上午赴中和華新街，出席緬甸新年浴佛祈福活動，面對外界關注藍白整合進度，他表示，近日將與民眾黨主席黃國昌接洽，相關整合方向預計4月底前會有結果，並指黃國昌所提百日解決290項問題，「相關問題我現在都在處理」。

李四川今上午10時30分現身中和華新街，參與緬甸新年浴佛祈福活動，與在地民眾互動並參與祈福儀式。針對媒體詢問藍白整合進度，李四川表示，這幾天會與黃國昌主席接洽，雙方過去也已見過面，未來將朝結合各界、不分黨派力量的方向努力推進整合，「在四月底一定會有一個結果」。

對於黃國昌日前表示，若當選新北市長，將在百日內解決290個問題，若做不到就「打包走人」，李四川喊話「相信川伯就好了」，並指出黃國昌所提到要解決的問題，「我現在都在解決，我沒有這樣的問題」。