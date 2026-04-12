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鄭麗文今返國！謝衣鳯柯呈枋洪榮章連署3擇1徵召彰化縣長參選人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣下屆縣長提名，表態參選的縣黨部主委謝衣鳯（前右3）、彰化工策會總幹事洪榮章（左2）與縣府參議柯呈枋（右1 ），雖然傳出中央擬徵召魏平政參選，但3人都表示堅持走到最後，連署請黨中央回歸在地徵召原則。 本報資料照片
國民黨彰化縣下屆縣長提名，表態參選的縣黨部主委謝衣鳯（前右3）、彰化工策會總幹事洪榮章（左2）與縣府參議柯呈枋（右1 ），雖然傳出中央擬徵召魏平政參選，但3人都表示堅持走到最後，連署請黨中央回歸在地徵召原則。 本報資料照片

國民黨彰化縣縣長選舉人選難產，外傳將提名前考紀會主委、律師魏平政，先前爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，3人共同聯合聲明連署，呼籲黨中央回歸在地徵召原則，只要三人之中徵召一人，都會放下競爭，全力整合輔選。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文今天將回國，洪榮章證實，昨天三人齊聚簽署這分連署書，也已將文件傳給當時人在大陸的鄭麗文主席。洪榮章說，三人都接收到基層的焦慮，魏平政雖優秀，但選舉僅剩7個月，若提名他恐怕還是難以在短時間帶動地方贏得勝選。

連署內容提到，外界盛傳可能採行「空降」人選，引發地方基層高度關注與不安，也出現明顯反彈聲浪。此一情形恐影響基層組織穩定，並衝擊黨內整體選戰布局與勝選契機。

彰化縣選民結構向來重視在地情感連結及長期服務累積，對於地方耕耘深淺極為敏感。倘而非在地深耕之人選參與選戰，短期內恐難以凝聚共識與信任，易造成基層動員斷層，進而削弱整體戰力。面對對手已持續經營地方，本黨實不宜承擔重新磨合之風險。

連署內容也提到只要中央完成徵召，其餘同志亦將以大局為重，放下競爭、全力整合，協助統合行政體系、地方組織及各方資源，共同為本黨勝選而努力，確保施政延續與地方穩定發展。懇請中央審慎考量地方實際情勢與基層聲音，回歸在地徵召原則，凝聚團結力量，以利選戰順利推進，並為 2028 大選奠定穩固基礎。

國民黨彰化縣縣長人選難產，爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，3人共同聯合聲明連署，呼籲黨中央回歸在地徵召原則。圖／讀者提供
國民黨彰化縣縣長人選難產，爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，3人共同聯合聲明連署，呼籲黨中央回歸在地徵召原則。圖／讀者提供

國民黨彰化縣下屆縣長提名，表態參選的立委謝衣鳯（中）彰化工策會總幹事洪榮章（右）與縣府參議柯呈枋，連署請黨中央回歸在地徵召原則。圖/讀者提供
國民黨彰化縣下屆縣長提名，表態參選的立委謝衣鳯（中）彰化工策會總幹事洪榮章（右）與縣府參議柯呈枋，連署請黨中央回歸在地徵召原則。圖/讀者提供

國民黨 洪榮章 柯呈枋 謝衣鳯

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