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綠營竹市北區議員初選4搶3激戰 林士凱奪冠戴振博無緣提名

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第一名為林士凱（0.3477）。圖／取自林士凱粉絲頁
民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第一名為林士凱（0.3477）。圖／取自林士凱粉絲頁

民進黨新竹市北區市議員初選戰況激烈，呈現4搶3局面，除現任議員楊玲宜爭取連任外，另有林士凱、戴振博、曾國維等新人挑戰。今民調結果出爐，林士凱、曾國維、楊玲宜勝出，但提名人選名單仍以新竹市黨部執委會正式通過後公告為準。

2026九合一選舉

民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第一名為林士凱（0.3477），其餘名次依序為曾國維（0.2447）、戴振博（0.2237）、楊玲宜（0.1839），由於北區女性保障一席，最終戴振博中箭落馬，其餘3人將取得綠營提名，但提名名單將以民進黨新竹市黨部執委會正式通過後公告為準。

民進黨新竹市黨部首度進行北區市議員提名初選電話全民調，由於9日、10日2天的民調有效份數不足，11日、12日繼續電話民調，今天上午10點在黨部公布民調結果。

地方人士分析，民進黨此次在竹市議員提名策略上強調制度公平與民意導向，透過全民調降低派系影響，但也讓競爭更加直接且激烈。各參選人除勤跑基層、路口拜票外，也紛透過車掃、社群宣傳等方式催出支持度，初選氛圍宛如提前開打的正式選戰。

地方人士說，這次初選不僅攸關個別參選人能否取得提名，更牽動民進黨在新竹市整體布局與2026年選戰氣勢。過程中，黨內競爭激烈，難免出現摩擦與不同聲音；在藍白陣營已逐步整合、提前布局的情況下，綠營能否在初選落幕後迅速弭平歧見、完成整合並轉化為實質戰力，將成為左右後續選情發展的關鍵指標。

民進黨新竹市北區市議員初選今民調結果出爐，林士凱、曾國維、楊玲宜勝出，但提名人選名單仍以新竹市黨部執委會正式通過後公告為準。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市北區市議員初選今民調結果出爐，林士凱、曾國維、楊玲宜勝出，但提名人選名單仍以新竹市黨部執委會正式通過後公告為準。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第三名為戴振博（0.2237），由於北區女性保障一席，最終未獲提名。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第三名為戴振博（0.2237），由於北區女性保障一席，最終未獲提名。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹市北區市議員初選現任議員楊玲宜爭取連任勝出。圖／取自楊玲宜粉絲頁
民進黨新竹市北區市議員初選現任議員楊玲宜爭取連任勝出。圖／取自楊玲宜粉絲頁

民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第二名為曾國維（0.2447）。圖／報系資料照
民進黨新竹市黨部今公布結果，初選民調第二名為曾國維（0.2447）。圖／報系資料照

民調 民進黨 新竹 楊玲宜 議員

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