鄭朝方棄竹縣長爭竹北市長連任？邱臣遠首表態：努力成為最好選擇

2026九合一大選年底登場，新竹縣長選舉藍營確定由立委徐欣瑩出戰，原先綠營鎖定竹北市長鄭朝方角逐，但傳出鄭婉拒參選，欲爭取竹北市長連任，有意參選竹北市長的民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠說，不管鄭是否參選，民眾黨都會推出最強人選，他也會讓自己成為最好的選擇。

民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠日前在竹北市掛起看板，被外界視為將爭取竹北市長提名，但過去都未鬆口，僅表示「尊重黨中央安排」、「擇日報告」或「戰士沒有選擇戰場的權利」，不過邱今天也陪松山信義擬參選人許甫掃街也被關心是否參選。

邱臣遠表示，尊重鄭朝方個人的參選意願，不管他是否繼續競選連任，但對民眾黨來說竹北市在2024年總統大選或政黨票，都是全國得票率最高的地方，加上過去三年半，高虹安與他在新竹市的市政表現備受肯定，有非常多支持者與市民的期待。

邱強調，不管鄭朝方是否連任，民眾黨都會負責任地推出最強人選，他也會努力把自己成為最強、最好的選擇。