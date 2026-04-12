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藍白合將有結果 蘇巧慧：不管對手幾位都用一對一規格準備

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票。記者葉德正／攝影

新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席黃國昌昨說藍白合作預計月底出爐。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票時表示，每個競選團隊都有自己的風格，也尊重對手節奏，民進黨新北隊早已做好準備，「一直以來都是用一對一的方式在備戰」，不會因對手多寡改變策略。

2026九合一選舉

黃國昌稱藍白合作將在4月底出爐，地方認為若李四川出線，支持率會持續上升。蘇巧慧回應，每個競選團隊都有自己的風格與步調，民進黨團隊就是全力做好自己，證明他們想爭取為這座城市進步服務的機會，「我們新的世代站在這裡供大家檢驗」，剩下230天，他們會一步一腳印，用長跑當作短跑的衝刺速度，向大家證明民進黨的新北隊值得信賴。

蘇巧慧也說，無論對手最終是一人或多人參選，團隊都會以一對一的方式來準備選戰，「不管對手有幾位，我們還是朝這個方向努力」，並對其他陣營是否初選，表達祝福。

蘇巧慧近期行程滿檔，今天到板橋青翠市場掃街，蘇巧慧說，今日行程滿檔，從清晨6時30分參加路跑活動開始，接續出席網球賽、居家托育保母協會活動，她表示，板橋是充滿活力的城市，此次市場拜訪由多位議員及參選人共同參與，強調與基層直接互動、傾聽民意的重要性。

蘇巧慧也提到，下午將前往白沙屯參與媽祖活動，新世代市長應具備活力、領導力與協調能力，將持續用實際行動證明團隊值得信賴，全力迎戰接下來的選戰挑戰。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋青翠市場拜票。記者葉德正／攝影

新北 民進黨 民眾黨 蘇巧慧 黃國昌 藍白 李四川

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