新人拚勝選4個月磨平2雙鞋 陳冠安下一步要辦港湖童樂會

國民黨港湖議員擬參選人陳冠安完成「港湖百萬步」計畫，用4個月時間勤跑基層，走了900公里，幾乎等同用環台的距離，踏遍港湖每一個角落，陳冠安說，這4個月他已經磨平兩雙鞋，下一步他將啟動「港湖童樂會」計畫，用一台露營推車，進入港湖大小公園辦親子活動。

國民黨在港湖將提名五席議員，日前市黨部初選登記截止，新人陳冠安不用初選，儘管距離年底投票還有六個月，為了拚勝選，陳冠安也宣布將啟動「港湖童樂會」計畫，規畫以巡迴方式，用一台露營推車，進入港湖大小公園舉辦親子活動，為港湖大小朋友帶來更多歡笑時光，並藉此推廣政策理念，深化與社區連結。

「磨平兩雙鞋，900公里幾乎等同用環台的距離踏遍港湖每一個角落，就是要深入了解地方的需求與問題，努力當一位最接地氣而不是在雲端上的青年參選人。」陳冠安說，他自去年12月啟動百萬步計畫以來，歷時四個月，走遍港湖59個里，累計踏出147萬步、徒步約900公里，並與團隊親手投遞超過8萬份信箱文宣。

昨天陳也與前老闆、立委羅智強宣布完成「港湖百萬步」計畫，最終站選在南港里，也是自己高中所在地，從成長的仁福里出發，最終回到熟悉地方，別具意義。

陳冠安指出，透過長時間基層走訪，已累積更多的市政觀察與政策構想，未來將陸續提出具體政見，爭取港湖鄉親認同與支持。

羅智強表示，陳冠安長期參與國民黨各項戰役，無論議題攻防或立委支援，皆展現高度戰力與論述能力。他也透露，去年大罷免時，不少國民黨立委均曾透過自己請陳冠安協助發聲，自己也樂於借將，因為冠安的論述能力、專業表現有目共睹，加上深耕港湖、具在地背景，絕對是不可多得的優秀青年人才，呼籲港湖鄉親給予支持與肯定。