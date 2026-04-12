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沈伯洋自爆五分埔大地主王世堅還大讚 她嘆這操作讓人霧裡看花

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨尚未推出台北市長參選人，立委沈伯洋先前鬆口表示，黨若需要他就配合。（本報資料照片）
民進黨尚未推出台北市長參選人，立委沈伯洋先前鬆口表示，黨若需要他就配合。（本報資料照片）

民進黨2026北市長人選至今未定，先前傳出將被徵召的立委沈伯洋，日前更自爆其家族是「五分埔大地主」，立委王世堅更對此大讚。國民黨台北市議員柳采葳嘆，「民進黨眼花撩亂的操作，真是讓人霧裡看花！」

2026九合一選舉

柳采葳說，沈伯洋在直播自爆家族是「五分埔大地主」，王世堅更是對大讚沈伯洋祖產與台北的深厚淵源是加分！原來在民進黨心中，大地主已經是選舉的加分選項？反觀過去民進黨對於國民黨籍政治人物擁有土地，財富的批評，放在沈柏洋身上居然都變成加分了！

柳說，國民黨的政治人物家族富裕、讀復興，就是貴族、是不接地氣，沈柏洋讀復興是大地主，就是跟台北淵源很深，很懂台北人！這樣的價值觀，到底是民進黨雙標，還是沈柏洋根本就是民進黨的照妖鏡？

柳也提到，沈伯洋真的是爛到讓民進黨辛苦的可憐，還要炒作沈伯洋撞臉裴勇俊，不知道多少粉絲都要翻臉，難道沈伯洋沒有任何可以稱讚的地方了嗎，可憐啊！民進黨真的不要那麼看不起台北選民，好好派一個人出來選好嗎？

政治 台北 王世堅 沈伯洋 民進黨 柳采葳

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