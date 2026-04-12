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新北市長選戰 藍白合4月底有答案 綠拚陸戰

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨晚出席水保技師公會活動，尋求支持。記者蘇健忠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨晚出席水保技師公會活動，尋求支持。記者蘇健忠／攝影

新北市長選戰藍白合成焦點，民眾黨參選人黃國昌昨說，跟國民黨的整合，在四月底以前應該會有答案，國民黨參選人李四川昨晚回應「這個沒問題」；民進黨參選人蘇巧慧昨天有副總統蕭美琴加持，蘇也提觀光政見，要讓新北從衛星變成繁星。

2026九合一選舉

黃國昌昨辦首場戶外造勢，與新北六名議員參選人合體，宣布民眾黨新北展隊成軍，創黨主席柯文哲出面力挺表示，如果對新政治還有期望，拜託支持黃國昌當新北市長。

針對藍白合進度，黃國昌表示，他跟川伯一直持續善意的互動跟溝通，接下來的君子之爭，會有一致的共識，相信跟國民黨的整合四月底以前應該會有答案。

黃國昌說，每個候選人都有自己規畫的行程節奏。對他來說，政見可說是重中之重，其他包含鄰里社區的拜訪、跑攤等都是持續進行。

水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會昨晚在板橋舉辦會員大會，主辦單位除邀請副總統蕭美琴外，李四川及蘇巧慧都應邀出席，但雙方巧妙錯開，李致詞結束離開後半小時，蘇巧慧才陪蕭美琴到場。

李四川感謝在場所有技師，只要發生災害，技師都是第一時間到現場，跑得比公務員還快；他希望今年底能再回新北市，讓雙北兩個城市共治，創造真正「大台北生活圈」。至於四月底藍白合有結果，李四川回應「沒問題」。

蕭美琴則替蘇巧慧拉抬表示，她看到蘇這麼認真也非常溫暖，未來希望在中央地方都有共同的好夥伴，持續跟大家一起守護土地。

蘇巧慧昨也提出觀光政見，目標要讓新北從衛星變成繁星，廿九區每一區都是閃亮的星星，且要串接來成為一個國際性的觀光品牌，讓觀光客只要來台灣就會到新北。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（右）昨辦首場戶外造勢，創黨主席柯文哲（ 左）現身力挺。記者黃義書／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌（右）昨辦首場戶外造勢，創黨主席柯文哲（ 左）現身力挺。記者黃義書／攝影

水保技師公會全聯會昨晚在板橋活動，邀請副總統蕭美琴（左）、蘇巧慧（右）出席。記者蘇健忠／攝影
水保技師公會全聯會昨晚在板橋活動，邀請副總統蕭美琴（左）、蘇巧慧（右）出席。記者蘇健忠／攝影

新北 藍白合 柯文哲 李四川 黃國昌 蘇巧慧 蕭美琴

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