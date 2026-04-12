聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣長選情 吳宗憲挺三明治世代 林國漳推綠色願景

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）昨天提出4大政策，要為三明治世代減壓。圖／吳宗憲競選辦公室提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）昨天提出4大政策，要為三明治世代減壓。圖／吳宗憲競選辦公室提供

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨提出「挺立三明治世代」政見，將推每月千元育兒消費券、六十五歲免健保費等四大政策，為要撫老育幼的「三明治族」減壓；民進黨參選人林國漳提出「百萬大樹種宜蘭」綠色願景政策，獲環境部長彭啟明力挺。

2026九合一選舉

吳宗憲提出的「挺立三明治世代」四大政策針對老幼家庭，將推○到三歲幼兒發每月一千元育兒消費券、一鄉鎮一公托逐步擴大公托量能，減輕育兒負擔；另外，六十五歲以上長者，將擴大發放重陽敬老金，並免健保費。

團隊發言人、縣議員黃琤婷說，她就是典型三明治族，和縣內許多家庭一樣，同時承擔扶養子女與照顧長輩的雙重壓力。宜蘭平均每月投保薪資低於全國水準二六八四元，若是雙薪家庭，一個月就少五千多元，但育兒顧老的成本同樣沈重。

吳宗憲表示，他走訪基層，經常聽到民眾提到房貸要繳、孩子要養、長輩要顧的生活壓力，因此提出最實際的減壓政策，與三明治世代一起，把顧老顧小的家庭撐住。

綠營參選人林國漳所提出「百萬大樹種宜蘭」綠色願景，昨在耕莘健康管理專科學校舉辦的植樹示範行動，彭啟明也到場站台相挺。林國漳表示，「百萬大樹種宜蘭」是透過校園、社區與公共空間，逐步推動的長期工程，盼成為宜蘭的永續日常。

彭啟明讚許這項計畫具備推廣到全台的潛力，也獲得賴清德總統肯定，他這次來到宜蘭，與林國漳進一步討論「八年二十億百萬植樹計畫」。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排右二）今天與環境部長彭啟明（前排右三）共同植樹，推廣「百萬大樹種宜蘭」願景。圖／林國漳競選辦公室提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排右二）今天與環境部長彭啟明（前排右三）共同植樹，推廣「百萬大樹種宜蘭」願景。圖／林國漳競選辦公室提供

吳宗憲 黃琤婷 林國漳 彭啟明

延伸閱讀

新北市長選戰 藍白合何時民調 黃國昌：還沒談

北市租補推新制 若房東刁難 美意恐難落實

兒童節衝刺 宜蘭縣長藍綠選將拚育兒政策

台中加碼補助2500萬元 盧秀燕：助產業穩訂單、拓展非美市場

相關新聞

新北市長選戰 藍白合4月底有答案 綠拚陸戰

新北市長選戰藍白合成焦點，民眾黨參選人黃國昌昨說，跟國民黨的整合，在四月底以前應該會有答案，國民黨參選人李四川昨晚回應「這個沒問題」；民進黨參選人蘇巧慧昨天有副總統蕭美琴加持，蘇也提觀光政見，要讓新北從衛星變成繁星。

宜蘭縣長選情 吳宗憲挺三明治世代 林國漳推綠色願景

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨提出「挺立三明治世代」政見，將推每月千元育兒消費券、六十五歲免健保費等四大政策，為要撫老育幼的「三明治族」減壓；民進黨參選人林國漳提出「百萬大樹種宜蘭」綠色願景政策，獲環境部長彭啟明力挺。

2026選戰向水保技師拉票 蘇巧慧與李四川巧妙錯開

2026新北市長選戰持續增溫，水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會今晚在板橋舉辦會員大會，主辦單位除邀請副總統蕭美琴外，藍綠市長候選人李四川及蘇巧慧都應邀出席，但雙方巧妙錯開，李致詞結束離開後半小時，蘇巧慧才陪同蕭美琴到場。

柯志恩那瑪夏辦音樂會 端交通醫療政見、推農產國際化

國民黨高雄市長參選人柯志恩深入原鄉搶攻基層，今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場，打出情感連結與政策並進的策略，聚焦交通、醫療與產業三大面向，強調要為原鄉留人。

獨／黃國昌突拋新北藍白合「4月底前有結果」 再三追問李四川吐5個字

2026新北市長選戰持續增溫，民眾黨新北市長參選人黃國昌今午舉辦首場戶外造勢活動，針對外界關注藍白合進度，黃國昌表示預計4月底前應會有明確結果。今晚國民黨新北市長參選人李四川表示，這個沒問題。

「純琴姊妹花」台中同框 蕭美琴訪馬場關注身障兒

立法委員何欣純今天下午邀請副總統蕭美琴南下台中，兩人以「純琴姊妹」形象再度同框，先後走訪神岡區靝氣馬場與潭子農會穀倉，關切身障腦麻孩童如何適應性馬術對肌肉復健的成效，更轉往潭子考察日治時期文化資產的保存進度。何欣純強調，這趟行程不只實地了解農會多角化經營，更展現動物陪伴、公益實踐的力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。