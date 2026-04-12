宜蘭縣長選情 吳宗憲挺三明治世代 林國漳推綠色願景

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨提出「挺立三明治世代」政見，將推每月千元育兒消費券、六十五歲免健保費等四大政策，為要撫老育幼的「三明治族」減壓；民進黨參選人林國漳提出「百萬大樹種宜蘭」綠色願景政策，獲環境部長彭啟明力挺。

吳宗憲提出的「挺立三明治世代」四大政策針對老幼家庭，將推○到三歲幼兒發每月一千元育兒消費券、一鄉鎮一公托逐步擴大公托量能，減輕育兒負擔；另外，六十五歲以上長者，將擴大發放重陽敬老金，並免健保費。

團隊發言人、縣議員黃琤婷說，她就是典型三明治族，和縣內許多家庭一樣，同時承擔扶養子女與照顧長輩的雙重壓力。宜蘭平均每月投保薪資低於全國水準二六八四元，若是雙薪家庭，一個月就少五千多元，但育兒顧老的成本同樣沈重。

吳宗憲表示，他走訪基層，經常聽到民眾提到房貸要繳、孩子要養、長輩要顧的生活壓力，因此提出最實際的減壓政策，與三明治世代一起，把顧老顧小的家庭撐住。

綠營參選人林國漳所提出「百萬大樹種宜蘭」綠色願景，昨在耕莘健康管理專科學校舉辦的植樹示範行動，彭啟明也到場站台相挺。林國漳表示，「百萬大樹種宜蘭」是透過校園、社區與公共空間，逐步推動的長期工程，盼成為宜蘭的永續日常。

彭啟明讚許這項計畫具備推廣到全台的潛力，也獲得賴清德總統肯定，他這次來到宜蘭，與林國漳進一步討論「八年二十億百萬植樹計畫」。