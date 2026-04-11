2026選戰向水保技師拉票 蘇巧慧與李四川巧妙錯開

2026新北市長選戰持續增溫，水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會今晚在板橋舉辦會員大會，主辦單位除邀請副總統蕭美琴外，藍綠市長候選人李四川及蘇巧慧都應邀出席，但雙方巧妙錯開，李致詞結束離開後半小時，蘇巧慧才陪同蕭美琴到場。

蘇巧慧致詞時表示，現在面臨氣候變遷，水保技師就是國土堅強的守護者，就如同國防第一線需要最精良武器及設備，疫情時醫生護理人員對抗的是看不見的病毒，現在極端氣候水保技師就是守衛家園保護國土的第一線戰士。

蘇巧慧說，新北市有太多山坡地，自來水要能接管也是運用水保技師的專業知識，她的責任就是讓能讓水保技師發揮專業，從中央到地方各個不同專介面的聯繫，她可以成為值得信任合作的夥伴。

蕭美琴致詞時表示，在全球極端氣候影響下有很多新的風險，但水保技師就是守護我們土地的安全，更提及過往她在花蓮十年，歷經許多風災，當時不分假日也是靠水保團隊恢復民眾的生活安全。

蕭美琴也替蘇巧慧拉抬表示，她看到蘇巧慧這麼認真也非常溫暖，未來希望在中央地方都有共同的好夥伴，持續跟大家一起守護土地，每一個人在不同的專業領域上分工，整個國家的安全以及韌性能夠進一步提升。