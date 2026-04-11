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藍白整合4月底前有結果? 李四川未正面回應
2026新北市長選戰，國民黨參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧晚上一前一後出席「水土保持技師公會全聯會第9屆第3次會員代表大會及新北市水土保持技師公會第6屆第3次會員大會暨晚宴」。
2026九合一選舉
國民黨新北市參選人李四川出席晚宴，以水代酒舉杯敬水保技師公會成員，感謝大家的支持，離去前面對民眾黨參選人黃國昌突然拋出新北藍白合「4月底前有結果」，先是表示謝謝避答，經再三追問才回說「這個沒問題」。
民進黨新北市參選人蘇巧慧則是陪同副總統蕭美琴一起出席晚宴，副總統蕭美琴致詞時稱讚蘇巧慧的專業與溫暖，希望中央與地方一起守護我們的國家。力挺蘇巧慧之意明確。
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