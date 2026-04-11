快訊

毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

稱大量油輪正湧向美國 川普高喊：全球最優原油、來就能裝走

現場血跡斑斑…泰山翁在自家DIY修繕 砂輪機誤割大腿動脈送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩那瑪夏辦音樂會 端交通醫療政見、推農產國際化

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
搶攻原鄉選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場。圖／柯志恩辦公室提供
搶攻原鄉選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場。圖／柯志恩辦公室提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩深入原鄉搶攻基層，今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場，打出情感連結與政策並進的策略，聚焦交通、醫療與產業三大面向，強調要為原鄉留人。

2026九合一選舉

活動現場在牧師禱告下揭開序幕，柯志恩並與部落婦女共舞，拉近與族人距離，包括盧縣一及多位地方民代、團隊與部落耆老到場參與。

柯志恩回憶，童年常隨父親走訪霧台部落，從小和原民朋友一起長大，對原民有深厚情感，她以旅遊節目主持人經驗，認為那瑪夏自然景觀其實不輸國外，但長期受制交通不便發展潛力受限。

柯志恩指出，去年0728豪雨重創高雄山區，道路中斷成常態，台29線多處崩塌、路基流失，影響農產運輸與觀光人流，她說將優先推動河川疏濬工程，強化高134線路基穩定與排水系統，提升整體道路安全，爭取串聯那瑪夏至阿里山觀光動線，帶動山區經濟循環。

原鄉醫療資源長期不足，一旦發生重大傷病需後送，面臨時間與距離的壓力讓人心急如焚，她承諾未來提升原鄉醫療量能與資源配置，補強偏鄉醫療缺口，將交通與醫療列為優先施政項目。

柯批評，民進黨將高雄視為「灘頭堡」，但城市治理不該只是守住，而是要讓人留下，主張透過觀光發展與環境優化，推動那瑪夏水蜜桃等農產品朝精品化、品牌化與國際化行銷，提升產值，讓青年願意返鄉發展，翻轉人口外流困境。

柯最後強調，原鄉教育與文化傳承是城市發展根基，將同步推動硬體建設與文化扎根，讓那瑪夏不僅在地發展，更能走向國際舞台。

搶攻原鄉選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場。圖／柯志恩辦公室提供
搶攻原鄉選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場。圖／柯志恩辦公室提供

搶攻原鄉選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場。圖／柯志恩辦公室提供
搶攻原鄉選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場。圖／柯志恩辦公室提供

國民黨 高雄 柯志恩 那瑪夏

延伸閱讀

偏鄉空洞化／地方創生 專家籲縣市政府給方向

延續盧政策 江啟臣：中捷拚多線齊發

綠地方執政好人才講座開跑　温世政提南投山手線構想

黃國昌選新北市長首戶外造勢　柯文哲、館長助講

相關新聞

獨／黃國昌突拋新北藍白合「4月底前有結果」 再三追問李四川吐5個字

2026新北市長選戰持續增溫，民眾黨新北市長參選人黃國昌今午舉辦首場戶外造勢活動，針對外界關注藍白合進度，黃國昌表示預計4月底前應會有明確結果。今晚國民黨新北市長參選人李四川表示，這個沒問題。

2026選戰向水保技師拉票 蘇巧慧與李四川巧妙錯開

2026新北市長選戰持續增溫，水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會今晚在板橋舉辦會員大會，主辦單位除邀請副總統蕭美琴外，藍綠市長候選人李四川及蘇巧慧都應邀出席，但雙方巧妙錯開，李致詞結束離開後半小時，蘇巧慧才陪同蕭美琴到場。

柯志恩那瑪夏辦音樂會 端交通醫療政見、推農產國際化

國民黨高雄市長參選人柯志恩深入原鄉搶攻基層，今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場，打出情感連結與政策並進的策略，聚焦交通、醫療與產業三大面向，強調要為原鄉留人。

「純琴姊妹花」台中同框 蕭美琴訪馬場關注身障兒

立法委員何欣純今天下午邀請副總統蕭美琴南下台中，兩人以「純琴姊妹」形象再度同框，先後走訪神岡區靝氣馬場與潭子農會穀倉，關切身障腦麻孩童如何適應性馬術對肌肉復健的成效，更轉往潭子考察日治時期文化資產的保存進度。何欣純強調，這趟行程不只實地了解農會多角化經營，更展現動物陪伴、公益實踐的力量。

蔡英文高雄健走搭小火車 表態支持賴瑞隆接棒市政

前總統蔡英文今天到高雄果嶺自然公園健走，後續在臉書提到，「相信賴瑞隆未來當市長，會繼續維持高雄的美好」，下午則到大立百貨...

3優點推薦 柯文哲直呼「若對新政治還有期待」：拜託支持黃國昌

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦，民眾黨創黨主席柯文哲致詞時表示，黃國昌當市長有三個優點，如果對新政治還有期望，拜託支持黃國昌當新北市長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。