柯志恩那瑪夏辦音樂會 端交通醫療政見、推農產國際化

國民黨高雄市長參選人柯志恩深入原鄉搶攻基層，今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場，打出情感連結與政策並進的策略，聚焦交通、醫療與產業三大面向，強調要為原鄉留人。

活動現場在牧師禱告下揭開序幕，柯志恩並與部落婦女共舞，拉近與族人距離，包括盧縣一及多位地方民代、團隊與部落耆老到場參與。

柯志恩回憶，童年常隨父親走訪霧台部落，從小和原民朋友一起長大，對原民有深厚情感，她以旅遊節目主持人經驗，認為那瑪夏自然景觀其實不輸國外，但長期受制交通不便發展潛力受限。

柯志恩指出，去年0728豪雨重創高雄山區，道路中斷成常態，台29線多處崩塌、路基流失，影響農產運輸與觀光人流，她說將優先推動河川疏濬工程，強化高134線路基穩定與排水系統，提升整體道路安全，爭取串聯那瑪夏至阿里山觀光動線，帶動山區經濟循環。

原鄉醫療資源長期不足，一旦發生重大傷病需後送，面臨時間與距離的壓力讓人心急如焚，她承諾未來提升原鄉醫療量能與資源配置，補強偏鄉醫療缺口，將交通與醫療列為優先施政項目。

柯批評，民進黨將高雄視為「灘頭堡」，但城市治理不該只是守住，而是要讓人留下，主張透過觀光發展與環境優化，推動那瑪夏水蜜桃等農產品朝精品化、品牌化與國際化行銷，提升產值，讓青年願意返鄉發展，翻轉人口外流困境。

柯最後強調，原鄉教育與文化傳承是城市發展根基，將同步推動硬體建設與文化扎根，讓那瑪夏不僅在地發展，更能走向國際舞台。

搶攻原鄉選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今在那瑪夏舉辦「志家人部落音樂會」最終場。圖／柯志恩辦公室提供