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影／年底市長輔選暖身？蕭美琴同框何欣純台中走透透
立委何欣純今天表示，副總統蕭美琴非常關心農民與農業的發展，今天特定來看在地的農業。她對於市定古蹟潭子農會穀倉非常有興趣，得悉穀倉因配合鐵路高架化曾部分拆解，加上年久失修，毀損嚴重；特別關心農會如何透過多角化經營、農產加工與品牌提升，增加附加價值以提升農民收入。
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副總統蕭美琴今天台中進行多個的行程，與立委何欣純同框參與神岡、潭子區兩處農會。下午第二站前往市定古蹟潭子農會穀倉，了解興建於1936年（日治時期），前身為「潭子信用販賣購買利用組合」，是台灣早期產業變遷的重要見證；蕭美琴特別對於穀倉保留的碾米機房、鋸齒屋頂及「太子樓」建築技術表示讚嘆。
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