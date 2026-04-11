「純琴姊妹花」台中同框 蕭美琴訪馬場關注身障兒

立法委員何欣純今天下午邀請副總統蕭美琴南下台中，兩人以「純琴姊妹」形象再度同框，先後走訪神岡區靝氣馬場與潭子農會穀倉，關切身障腦麻孩童如何適應性馬術對肌肉復健的成效，更轉往潭子考察日治時期文化資產的保存進度。何欣純強調，這趟行程不只實地了解農會多角化經營，更展現動物陪伴、公益實踐的力量。

副總統蕭美琴應邀來到台中第一站，就是抵達神岡「靝氣馬場」，拜訪馬場負責人王神安，了解他於2017年成立全台首個身障馬術委員會，長期推廣適應性馬術，協助腦性麻痺及多重障礙者，如何透過馬背律動放鬆肌肉張力、穩定肌群；蕭美琴與何欣純現場也親自協助腦麻孩童進行馬術運動，互動氣氛溫馨。

腦麻兒「阿傑」的父母表示，對於腦性麻痺的孩子而言，每一次的挺直腰桿都是一場與身體的長期抗戰，父親甚至為了省下龐大訓練費，不惜「打工換騎馬」，學習如何透過「馬術治療」改善孩子的肢體協調。

阿傑母親在受訪時感觸良多說，「他一上馬背，肢體自然而然就會挺起來，協調性也跟著變好，這讓我們相信馬術治療是真的有用的。」畢竟一般腦性麻痺的孩子，肢體往往呈現癱軟狀態，行走相當不便；然而，自從接觸馬術後，奇蹟發生了。

隨後，蕭美琴與何欣純轉往潭子農會穀倉，實地了解興建於1936年（日治時期），前身為「潭子信用販賣購買利用組合」，是台灣早期產業變遷的重要見證；蕭美琴特別對於穀倉保留的碾米機房、鋸齒屋頂及「太子樓」建築技術表示讚嘆。

何欣純指出，副總統蕭美琴過去擔任花蓮區域立委時，便長期深耕基層農業，得悉穀倉因配合鐵路高架化曾部分拆解，加上年久失修，毀損嚴重；特別關心農會如何透過多角化經營、農產加工與品牌提升，增加附加價值以提升農民收入。

何欣純並說，過去她於中央積極爭取文化部、交通部補助逾億元，結合地方款項才得以重現風華，「這一路走來十分不容易」，此次訪視潭子農會穀倉，觀看融合鋸齒屋頂、太子樓（通風散熱）、偶柱式木桁架與閩南式穿斗技術，也贊嘆曾為日治時期糧食流通關鍵設施，現為台中市定古蹟。

副總統蕭美琴南下台中與何欣純合體，並參觀台中市定古蹟潭子農會穀倉。記者黑中亮／攝影

副總統蕭美琴南下台中與何欣純合體，並參觀台中市定古蹟潭子農會穀倉。記者黑中亮／攝影

副總統蕭美琴南下台中與何欣純合體，兩人以「純琴姊妹」形象再度同框，關切身障腦麻孩童如何適應性馬術對肌肉復健的成效。記者黑中亮／攝影