蔡英文高雄健走搭小火車 表態支持賴瑞隆接棒市政

前總統蔡英文今天到高雄果嶺自然公園健走，後續在臉書提到，「相信賴瑞隆未來當市長，會繼續維持高雄的美好」，下午則到大立百貨空中樂園體驗空中小火車並與民眾互動。

蔡英文上午與高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆健走，並於臉書（Facebook）發文表示，看到高雄市副市長李懷仁來高雄後，瘦身有成，「不知道是被操得太慘，還是天氣太熱。」

蔡英文說，想要瘦身的朋友，可以搬到高雄，高雄是個好城市，「相信賴瑞隆未來當市長，也會繼續維持高雄的美好。」

結束上午行程，蔡英文下午2時許與賴瑞隆到大立百貨的空中樂園，已有不少熱情民眾在場等待，有人持相機等著捕捉蔡英文身影，有人則拿著紀錄片海報等候蔡英文簽名。

當蔡英文現身後，現場有人大喊：「小英總統我愛你。」蔡英文展現高度親和力，不時停下腳步為民眾簽名。蔡英文在搭乘單軌列車時，面帶微笑、頻頻揮手回應軌道下方的民眾，隨後在空中樂園稍作休息便離開。

大立百貨位於高雄市前金區，於1984年開幕，見證高雄商圈發展近40年，頂樓的露天遊憩設施「空中樂園」，是當時高雄首屈一指的豪華景點，更是高雄七、八年級生的童年回憶，園內設有海盜船、旋轉木馬、空中小火車等遊樂設施，每逢週末或連假，依然有不少家長會帶著孩子到樂園遊玩。