3優點推薦 柯文哲直呼「若對新政治還有期待」：拜託支持黃國昌

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦，民眾黨創黨主席柯文哲致詞時表示，黃國昌當市長有三個優點，如果對新政治還有期望，拜託支持黃國昌當新北市長。

柯文哲表示，這幾天黃國昌的競選廣告公布了，要一起把黃國昌身上的那些惡意的標籤，一張一張的把它撕掉。台灣需要一個新政治，過去三十年，雖然也有政黨輪替，可是問題都沒有解決，在政黨惡鬥之下，改革遇到困難，需要一個政治的新選擇。

柯文哲說，在他眼中，黃國昌是堅持理想、勇往直前的人，從政以來，始終站在有權力者的對立面，黃國昌其實可以跟民進黨的權貴混在一起，保證吃香喝辣，可他卻選擇走在一條孤獨、寂寞，甚至辛苦的第三勢力道路上。在政治圈裡面，有很多的利益交換，黃國昌就是不妥協，所以才能夠揭發私菸案、慶富案、科學城物流案、im.B大騙案、綠電貪腐案，守護人民的每一塊納稅錢。

柯文哲表示，台灣需要一個沒有包袱、不必妥協、不徇私、地方派系的利益，不用去跟上面的長官、權勢的人來辦事，民眾黨沒有黨產、資源。這是黃國昌競選上的弱點，也因為沒有包袱，所以可以全心全力的做事，為人民服務。

柯文哲接著說，黃國昌有一個作為領導人最重要的特質，就是勇於承擔，在他被羈押關在看守所，在民眾黨最困難的時候，很多人都明哲保身，保持距離，可是黃國昌選擇的不是計算，不是逃避，而是承擔，這就是他今天可以作為領導人最重要的原因。

柯文哲對台下的支持者推薦黃國昌當新北市長的優點，第一，一定清廉勤政，會遵守財政紀律。第二，他是一個做實事的人，會把行政效率變好很多。第三，居住正義對他來講不會是口號，他一定會一步一腳印認真的去做。一個人，遵守財政紀律，尊重制度，努力做事的市長，才能夠帶領這座城市往前邁進。如果對新政治還有期望，拜託支持黃國昌當新北市長。

最後，柯文哲說，支持黃國昌，不是只有支持一個市長候選人。更是在選擇一個選擇，選擇一個可以讓台灣更好、新北更好的機會。台灣的政治環境很惡劣，黃國昌沒有好聽的競選口號，也沒有大撒幣的政治宣傳，但是他的政策都是有邏輯、有根據，而且可以執行的，要用專業政治，而不是口號治國，要用執行力，來打敗大撒幣。