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黃國昌新北三重誓師 藍白合四月底前有答案

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌（右三）下午在三重向日葵廣場舉辦「411讓新北更有型」，邀請創黨主席柯文哲（中）與民眾黨新北巿議員參選人新莊區陳世軒、中和區陳怡君、板橋區林子宇、汐金萬區陳語倢、土樹三鶯區吳亞倫及三蘆區陳彥廷等6人一同舉行誓師大會。記者黃義書／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌（右三）下午在三重向日葵廣場舉辦「411讓新北更有型」，邀請創黨主席柯文哲（中）與民眾黨新北巿議員參選人新莊區陳世軒、中和區陳怡君、板橋區林子宇、汐金萬區陳語倢、土樹三鶯區吳亞倫及三蘆區陳彥廷等6人一同舉行誓師大會。記者黃義書／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌下午在三重向日葵廣場舉辦「411讓新北更有型」，邀請創黨主席柯文哲與民眾黨新北市議員新莊區參選人陳世軒、中和區參選人陳怡君、板橋區參選人林子宇、汐金萬區參選人陳語倢、土樹三鶯區參選人吳亞倫及三蘆區參選人陳彥廷等人一同舉辦誓師大會。

2026九合一選舉

對於藍白合議題，活動開始前黃國昌回應，與國民黨新北市長參選人李四川保持持續善意、溝通，還有接下來的君子之爭。要讓台灣社會看到，這是他跟川伯一致的共識，在四月底以前應該會有答案。

柯文哲致詞時表示，台灣民眾黨沒有國、民兩黨龐大的資源是黃國昌競選上的弱點，也因此沒有包袱，可以全心全意為人民服務；不僅是他的優點，也是台灣民眾黨最大的優點。

柯文哲表示，黃國昌有一個作為領導人最重要的特質，就是勇於承擔。在柯被羈押、關在監獄時、台灣民眾黨最困難時、被抄家滅滅族時，黃國昌選擇承擔，站在最前面承擔。

柯文哲表示，一個人在順風的時候做得好不稀奇，其實更要看的是一個人在逆風時，做了什麼選擇。黃國昌在台灣民眾黨最困難時，他選擇的不是算計、不是逃避，而是承擔；這就是他今天可以作為領導的最重要的原因。

黃國昌在壓軸致詞表示，2月1號離開立法院，成立了競選總部，走入市區、走入社區，傾聽民眾的心聲。因為知道這座偉大的城市，民眾才是這座城市的主人，人民的小事都是我的大事。

黃國昌表示，一座城市要有活力、要有希望，它需要好的治理，而好的治理不僅僅要奠記在紮實的政見上，確實的執行到位。一座城市如果失去治理的靈魂，剩下只是政治的口水，或者是撒幣、芭樂票，無法孕育未來。市長應該是這座城市的領航者，然而在揚帆之前，腰腰彎的比任何人還要低，才能夠聽見基層最真實的聲音，看見人民最真實的需要。

民眾黨創黨主席柯文哲（圖）下午出席三重向日葵廣場舉辦的「411讓新北更有型」活動時表示，黃國昌在柯被羈押、關在監獄裏時、台灣民眾黨最困難時、被抄家滅滅族時，黃國昌選擇承擔，站在最前面承擔。記者黃義書／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（圖）下午出席三重向日葵廣場舉辦的「411讓新北更有型」活動時表示，黃國昌在柯被羈押、關在監獄裏時、台灣民眾黨最困難時、被抄家滅滅族時，黃國昌選擇承擔，站在最前面承擔。記者黃義書／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）下午在三重向日葵廣場舉辦「411讓新北更有型」，邀請創黨主席柯文哲（左四）與民眾黨新北巿議員參選人新莊區陳世軒、中和區陳怡君、板橋區林子宇、汐金萬區陳語倢、土樹三鶯區吳亞倫及三蘆區陳彥廷等6人一同誓師大會。記者黃義書／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）下午在三重向日葵廣場舉辦「411讓新北更有型」，邀請創黨主席柯文哲（左四）與民眾黨新北巿議員參選人新莊區陳世軒、中和區陳怡君、板橋區林子宇、汐金萬區陳語倢、土樹三鶯區吳亞倫及三蘆區陳彥廷等6人一同誓師大會。記者黃義書／攝影

藍白是否合，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，在四月底以前應該會有答案。記者黃義書／攝影
藍白是否合，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，在四月底以前應該會有答案。記者黃義書／攝影

民眾黨 李四川 黃國昌 柯文哲 國民黨 藍白合

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