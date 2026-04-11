新北首場造勢 黃國昌：就任後百天內解決每區最迫切十個問題

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦，並與創黨主席柯文哲及六位議員參選人合體。黃國昌喊話，要在就任的一百天內，解決二十九個行政區，解決每區最迫切的十個問題，把一天當三天用，為大家打拚三個任期的政績。

黃國昌說，去年12月7號在新莊宏匯廣場的舞台上，他正式宣布參選新北市市長，這是他對所有新北市民許下承諾的開始。今年2月開始走入鄰里、社區，傾聽基層民眾的心聲，人民的小事就是他的大事。過去兩個月，他帶領團隊負責任提出八大領域的政策藍圖，這些絕對不是隨口說說，而是透過科學的數據，帶著法律人的理性，務實的要解決四百萬新北市民最迫切的問題。

黃國昌細數提出的政策內容，包含危老都更改善、蘆洲地區就醫問題、零至六歲完全照顧零學費，長照服務、財政紀律政策等。

黃國昌表示，柯文哲擔任台北市長八年，還了五百七十億的債務。未來他也會在新北貫徹相同的價值理念，建立新北財政透明儀表板。把政府的數字轉化成人民隨手可得、易於消化的資訊，讓市民朋友共同監督。

此外，黃國昌更對台下支持者喊話，他承諾，在就任的第一百天內，在新北的二十九個行政區域，解決每一區最迫切的十個問題。請大家相信他，他會把一天當三天用，他會在一個市長任期的期間當中，為大家打拚三個任期的政績。

黃國昌說，他知道，這一切聽在很多新北市民的耳中，大家會覺得不可思議、不敢相信，但他要對大家報告，過去民眾黨在國會交出了亮眼的成績單。幫民進黨政府完成了一件又一件開出的芭樂票，請大家相信他的執行力，請大家相信黃國昌、相信台灣民眾黨說到做到。

黃國昌表示，他已經準備好，要為新北市民做到最好，也懇請在台上的六位戰友，未來進駐新北市議會，用最嚴厲的態度，最嚴格的標準，幫所有的市民來監督黃國昌，事情做不好，隨時打包走人，絕不戀棧，2026年要贏的不是一場選戰，要贏的，是新北市的未來。

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦，並與創黨主席柯文哲及六位議員參選人合體。記者江婉儀／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦，並與創黨主席柯文哲及六位議員參選人合體。記者江婉儀／攝影