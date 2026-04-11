宣布參選基隆市長100天 童子瑋：做最認真的生活市長

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今發表參選100天心情，他說自宣布參選以來，每天都積極拜訪、請益與傾聽，期盼以熱情與努力改變家鄉，解決生活問題，他現在是最認真的參選人，未來也會成為基隆人最認真勤政的「生活市長」。

童子瑋說，這100天逐步提出引起市民共鳴，從營養午餐免費、颱風假分區治理、警消加給、敬老金加碼等政見，正是這個城市不分黨派的生活政見。

童子瑋表示，近期推出的兒少政策，規畫「生、托、養、學」四階段的育兒政策，從基隆新生兒補助16萬起跳，每月1000 元育兒消費券補助、國小國中高中1萬元入學禮金，都是希望能幫助年輕家長減少在基隆生養育兒的負擔。

童子瑋表示，他每周固定安排站路口、掃市場及拜訪寺廟的行程，唯有親自走入社區巷弄與市民打招呼，讓選民看見實地的活動身影，才能真正了解基隆人在第一線的實際需求。

童子瑋說，這100天來，他從春安會議、門牌更換、消防安全、田徑場工程、鴨子船轉型、行人有聲號誌到遊民處置，再到中央的財劃法與TPASS政策，都充分了解議員反映並協調溝通，也在議會做出裁示和決議，確保市政府的施政一直在民意的軌道前進。

童子瑋表示，投入參選是希望以更全面的方式持續為市民做事，幫助他從小長大的家鄉。無論是下一個100天，或是未來擔任市長的任期，他都會維持一致的努力態度，持續了解、傾聽基隆不同族群真實的生活困境，找出不足的地方加以改進，為市民爭取更好、更完整的福利。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今發表參選100天心情。圖／童子瑋辦公室提供