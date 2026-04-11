影／蔡英文現身高雄大立樂園 遊客嗨喊「小英我愛妳」

前總統蔡英文與將參選高雄市長的賴瑞隆，今天下午到高雄大立百貨頂樓大立樂園拍片，贏得許多遊客大喊「小英，我愛妳」。高雄市議員湯詠瑜認為，因為大立樂園剛整修完成，要更貼近年輕族群。

蔡英文與賴瑞隆是為拍攝將來的廣告片，才安排今天下午2時許到大立百貨。遊客一見他們上樓，便大呼「小英，我愛妳」。蔡英文頻頻點頭帶著微笑，揮手回應遊客。

蔡英文與賴瑞隆一起買票，服務人員還告訴他們買套票比較划算，不過，賴瑞隆說，因為時間安排，只能搭乘空中列車。他們一同搭乘空中列車繞樂園一圈，也在列車上向遊客揮手致意，簡單吃過點心、可樂，停留約半小時便離開大立百貨。

蔡英文（右）與賴瑞隆在空中列車向遊客揮手致意。記者林保光／攝影

蔡英文今天現身高雄大立樂園，獲支持者圍繞要簽名。記者林保光／攝影

蔡英文今天現身高雄大立百貨頂樓大立樂園。記者林保光／攝影