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影／蔡英文現身高雄大立樂園 遊客嗨喊「小英我愛妳」
前總統蔡英文與將參選高雄市長的賴瑞隆，今天下午到高雄大立百貨頂樓大立樂園拍片，贏得許多遊客大喊「小英，我愛妳」。高雄市議員湯詠瑜認為，因為大立樂園剛整修完成，要更貼近年輕族群。
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蔡英文與賴瑞隆是為拍攝將來的廣告片，才安排今天下午2時許到大立百貨。遊客一見他們上樓，便大呼「小英，我愛妳」。蔡英文頻頻點頭帶著微笑，揮手回應遊客。
蔡英文與賴瑞隆一起買票，服務人員還告訴他們買套票比較划算，不過，賴瑞隆說，因為時間安排，只能搭乘空中列車。他們一同搭乘空中列車繞樂園一圈，也在列車上向遊客揮手致意，簡單吃過點心、可樂，停留約半小時便離開大立百貨。
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