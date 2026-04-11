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藍白合進度？黃國昌：跟川伯君子之爭是共識、四月底前應有答案

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦。黃國昌在活動開始前，接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦。黃國昌在活動開始前，接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影

民眾黨新北市長參選人黃國昌首場戶外造勢，今天在新北三重向日葵廣場舉辦。對於外界關心藍白合進度，黃國昌表示，他跟國民黨新北市長參選人李四川，一直持續善意的互動跟溝通，接下來的君子之爭，也會讓台灣社會看到，這是他跟川伯一致的共識，相信跟國民黨的整合，在四月底以前應該會有答案。

2026九合一選舉

黃國昌在活動開始前，接受媒體聯訪。對於民進黨立委王義川昨表示，黃國昌公開行程幾乎剩一周一次，還大多只在競總，這就凸顯了黃國昌「走不出去」的困境。

黃國昌說，每個候選人都有自己規畫的行程節奏。對他來說，政見可說是重中之重，其他包含鄰里社區的拜訪、跑攤等都是持續進行，對王義川的評論都尊重，可能對他來說，上政論節目才是比較重要的事情。

民進黨 國民黨 新北 黃國昌 李四川 藍白合

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