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吳宗憲提4大政策為三明治世代減壓 林國漳推百萬大樹綠色願景

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右三）今天提出4大政策，要為三明治世代減壓。圖／吳宗憲競選辦公室提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右三）今天提出4大政策，要為三明治世代減壓。圖／吳宗憲競選辦公室提供

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，今天提出「挺立三明治世代」政見，將推每月千元育兒消費券、65歲免健保費等四大政策，為要撫老育幼的「三明治族」減壓；民進黨參選人林國漳的「百萬大樹種宜蘭」綠色願景獲得環境部長彭啟明力挺，兩人今天合體植樹。

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「挺立三明治世代」4大政策針對有老幼的家庭，將推動0到3歲幼兒發放每月1000元育兒消費券、一鄉鎮一公托逐步擴大公托量能，減輕育兒負擔；另外，對於65歲以上長者，將擴大發放重陽敬老金，並免健保費。

團隊發言人、縣議員黃琤婷說，她就是典型三明治族，和縣內許多家庭一樣，同時承擔扶養子女與照顧長輩的雙重壓力。宜蘭平均每月投保薪資低於全國水準2684元，若是雙薪家庭，一個月就少5000多元，但育兒顧老的成本同樣沈重。

吳宗憲表示，他走訪基層，經常聽到民眾提到房貸要繳、孩子要養、長輩要顧的生活壓力，因此提出最實際的減壓政策，與三明治世代一起，把顧老顧小的家庭撐住。

綠營參選人林國漳所提出「百萬大樹種宜蘭」綠色願景，今天參加在耕莘健康管理專科學校舉辦的植樹示範行動，環境部長彭啟明也到場站台相挺。

林國漳表示，「百萬大樹種宜蘭」是透過校園、社區與公共空間，逐步推動的長期工程，盼讓「百萬大樹」落實成為宜蘭的永續日常。

彭啟明讚許這項計畫具備推廣到全台的潛力，也獲得賴清德總統肯定，他這次來到宜蘭，與林國漳進一步討論「8年20億百萬植樹計畫」，了解未來環境部可協助推動的資源與支持的方向。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排右二）今天與環境部長彭啟明（前排右三）共同植樹，推廣「百萬大樹種宜蘭」願景。圖／林國漳競選辦公室提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排右二）今天與環境部長彭啟明（前排右三）共同植樹，推廣「百萬大樹種宜蘭」願景。圖／林國漳競選辦公室提供

國民黨 吳宗憲 宜蘭

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