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影／蔡英文陪走果嶺拉抬賴瑞隆 陳其邁一句話破哽
前總統蔡英文近期在中南部爬山輔選，繼台中鰲峰山後，今天原打算挑戰高雄柴山，考量天候和安全，改至人氣超夯的果嶺自然公園，高雄市長陳其邁、民進黨市長參選人賴瑞隆全程陪同，邊走邊聊天，氣氛輕鬆。
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蔡英文上午10時抵達果嶺自然公園，沿路遇熱情民眾大呼「小英我愛你」，宛如粉絲見面會，一行人在鸚鵡模仿術的球體裝置藝術前留下合影，小英一度好奇球體外觀、準備伸手觸摸，靠近後才發現不能觸摸，臨時收手的畫面也相當逗趣。
賴瑞隆笑稱，小英總統是第一次到果嶺，「看得出來小英總統一來，覺得怎麼挑這麼簡單的行程」；陳其邁也虧說，這趟比較像走路、健行，不算爬山，不過南部天氣熱，讓小英總統輕鬆一點，安排到果嶺走路散步，風也涼爽，他補充說，柴山適合清晨5、6時去爬，比較涼、走起來舒服。
陳其邁提到，他對果嶺路線相當熟悉，之前施工時來過好幾十次，這條路閉著眼睛都能走，他並透露卸任前完成爬百岳，以南橫沿線為目標，像塔關山這一帶難度適中，百岳對體能與耐心都是考驗，雖然不是說走就走，仍須事前訓練和準備，笑說「不要小看我」。
賴瑞隆表示，先前與蔡英文見面請益外，也邀請她到南部爬山，與陳其邁市府團隊評估路線，原本鎖定柴山，後來改選果嶺自然公園，路線單純。
賴瑞隆說，這次沒有走完全程18洞，只走9洞，途中安排休息簡單補給，款待在地美食，行程以輕鬆為主，不會讓大家太累；至於柴山挑戰，他預告下次再約邀蔡英文一同挑戰高難度路線，陳其邁則笑回一句「等你當上市長再約」。
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