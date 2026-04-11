網路謾罵踩紅線嘉市白營議員參選人提告 言論自由不是羞辱藉口

嘉義市長、議員選戰升溫，網路戰場愈發激烈。民眾黨提名東區市議員參選人林昱孜，近日在個人社群平台遭網友不堪入目惡意留言，內容涉及人身攻擊與性別羞辱，她決定不再隱忍，正式向警方提告，捍衛名譽尊嚴。目前警方正透過IP追查發文者身分，釐清留言動機及言論責任。

林昱孜表示，清明連假最後一天結束行程，檢視網路留言，赫然發現1則充滿汙辱性字眼貼文，內容不僅針對個人，更帶有明顯性別歧視與貶抑女性的意味，「那已經不是批評，而是赤裸裸羞辱」。她坦言，當下感到極度不適與受辱，認為已嚴重侵害人格權。

她強調，作為政治人物，本應接受公眾檢視，「不同意見是民主社會常態」，無論質疑或批評，只要基於事實與理性，她都願意正面回應。然而，當言論跨越界線，演變為人身攻擊甚至性別羞辱，就不再屬於言論自由的範疇。

「言論自由不等於可以傷害他人」，林昱孜指出，留言使用低俗字眼，不僅針對她個人，更將女性物化、污名化，這樣的表達方式不應被任何文明社會所容忍。這類言論涉及刑法公然侮辱與誹謗罪，因此蒐證並依法提告，拒絕讓不當言語成為常態。

嘉市警局八掌派出所受理報案，並依當事人提供截圖與相關證據展開調查。目前警方正透過IP追查發文者身分，釐清責任。隨著選戰白熱化，網路空間成為另一個角力場。然而，從理性辯論到情緒謾罵，僅一線之隔。此事件也再次引發社會對「言論自由界線」的討論，當發言涉及人格毀損與歧視時，法律是否應更積極介入，成為維護公共討論品質的最後防線。